María Becerra debió ser atendida de urgencia en un hospital de Mendoza

María Becerra, una de las artistas argentinas más destacadas del momento, sorprendió a sus seguidores al compartir un desafortunado episodio que vivió mientras brindaba un show en Córdoba. A pesar de los contratiempos, la cantante se mostró optimista y con el humor que la caracteriza.

El pasado domingo por la noche, María estaba dando todo sobre el escenario para hacer vibrar a sus fans cuando sufrió una lesión que la obligó a ser atendida de urgencia en un hospital. A través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen desde una camilla mientras le aplicaban hielo en la pierna lesionada. “Ayer en el show de Córdoba me lesioné la pierna”, escribió para explicar lo sucedido.

El descargo de María Becerra contando su accidente.

Más tarde, la artista llevó tranquilidad a sus seguidores: “Pero ya me trataron en el hospital y mi osteópata está cuidándome muy bien para poder hacer el show en Mendoza”, detalló, refiriéndose a los próximos compromisos de su gira.

Consciente de que su estado físico afectará sus presentaciones, María advirtió: “Sepan que lamentablemente no voy a poder estar en mi 100%, haciendo todas las coreografías, saltando y corriendo, pero lo voy a dar todo hasta donde sienta que puedo”.

En otra publicación, mostró a uno de sus acompañantes en el hospital, sentado en una silla de ruedas, y expresó su agradecimiento: “Por suerte tuve la mejor compañía en el hospital, te amo”, escribió. Además, dedicó palabras a su equipo: “Gracias hermanito por sacarme siempre sonrisas y gracias a todo mi equipo que me cuidan con tanto amor”.

Con su característico buen ánimo, Becerra bromeó sobre la situación al publicar una foto de uno de sus conciertos con un texto que decía: “En el show de hoy voy a ser la renga de Argentina, pero serviré como siempre”. Esta actitud relajada demuestra la resiliencia de la cantante, que no deja que los obstáculos interfieran con su pasión por la música y su conexión con el público.

Impacto en la música argentina por lo que comunicó María Becerra: "Me bajé"

María Becerra suele mantener un perfil bastante alejado de los escándalos mediáticos y los conflictos con colegas. Por más que haya momentos en que se encuentre enemistada con ciertos personajes, mantiene el profesionalismo y no lo hace público. Sin embargo, tantas veces fue relacionada a peleas y distanciamientos que en una reciente entrevista hizo una contundente declaración que dejó atónitos a sus fanáticos.

En medio de su gira por Europa, la intérprete de Automático brindó una entrevista con Laura Escanes para su reconocido podcast Entre el Cielo y las Nubes y allí confesó cómo suele relacionarse con colegas del mundo del espectáculo. "Hay artistas con los que no me llevo bien. Hay con quienes antes me llevaba bien y de repente, no. También hay gente que nunca me cayó bien", reveló. Estos dichos muchos se los adjudicaron a Los del Espacio, grupo con el que tuvo un distanciamiento, pero Becerra no dio nombres completos.

Sin embargo, en este mismo marco sumó: "Hay gente con la que he hecho canciones y estando en el videoclip me di cuenta que eran una ver...de gente y me fui. O sea, a ese nivel o me bajé de la canción". Asimismo, reflexionó: "Creo que es muy fácil fingir demencia y decir: 'Ah, pero está re pegado' o 'es un remix de una canción re pegada'. Y bueno, uno finge demencia, y chau. Pero no me va, porque si sos una persona de mierda, no comparto valores con vos, y menos música con vos. Las canciones son como mis hijos, yo no ando desperdiciando hijos por ahí con cualquiera".

Los rumores de pelea de Becerra con Los Del Espacio, grupo conformado por Duki, Emilia Mernes, Lit Killah, Rusherking, Tiago PZK y FMK, iniciaron luego de que la cantante no invitara a ninguno de ellos a participar de sus dos shows en River. Parte del grupo se reunió en otras ocasiones para diferentes espectáculos, pero esta vez ninguno estuvo presente ni felicitaron a su colega por este logro en su carrera. A esto se le suma que se filtró una foto del chat de Los del Espacio y María no estaba incluida. Sin embargo, todos son rumores y ninguno de los involucrados dio declaraciones al respecto.