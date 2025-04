Se supo la verdad de la supuesta vuelta de Cordera a la Bersuit: "Ensayamos todos los días".

La Bersuit es una de las bandas más emblemáticas de rock nacional y pese a los cambios que sufrió con el tiempo, continúa convocando a mucho público. Sin embargo, en los últimos meses habían empezado a crecer los rumores de la posible vuelta de Gustavo "El Pelado" Cordera, el mítico cantante del grupo, y ahora se conoció la verdad detrás de este tema.

En diálogo con el ciclo radial Una Noche Cualquiera, Dani Suárez actual cantante del grupo, contó la verdad detrás de estas especulaciones que inició el propio Cordera. "Estoy al tanto (de que se especula con una vuelta) porque lo escucho a él hablar en los medios. Es como raro", empezó por decir con seriedad para luego descartar por completo la posibilidad de la vuelta del músico.

Así las cosas, sumó: "Yo te puedo resumir es que al Pelado no lo veo ni hablo con el hace 16 años. Así que imaginate". En este marco, continuó: "Trato de pensarlo por el lado comercial y no me cierra. Lo pienso en las personas que por ahí se ilusionan con cosas que no son. No sé, los engaños no me caben viste".

"Yo sé que el lo habla, lo dice, pero al Pelado siempre le gustó provocar, decir, ser uno en un lado y otro en otro", determinó. Por último, cerró contundente: "Nosotros ensayamos todos los días pero hace 15 años fácil que el Pelado no ensaya con nosotros". De este modo, parece que, al menos de forma oficial, la vuelta de Cordera a La Bersuit no está confirmada.

Qué dijo Gustavo Cordera sobre la posible vuelta a Bersuit Vergarabat

"Yo estoy para charlarlo. A mí personalmente me sucede es que soy una persona que se resiste a hacer las cosas por necesidad. Entonces cuando está el dinero de por medio me tenso", expresó en primera instancia en diálogo con Medio y medio por Mega 98.3. "No hay ninguna posibilidad que Bersuit se reúna si antes yo no me reúno conmigo mismo. Y estoy en ese viaje en este momento. Y hacer lo que realmente siento y quiero", agregó.

Los rumores del regreso de Cordera a Bersuit se dieron a raíz de un posteo del cantante, quien confirmó su participación en Quilmes Rock 2025 el 12 de abril y la banda se presenta al día siguiente. "Si consigo eso para mí, le voy a dar una señal al mundo, hasta inclusive mis compañeros que estoy apto para volver a estar juntos. A mis compañeros los amo ¿Hay conflictos? Sí, claro que hay conflictos ¿Hay todavía cosas por resolver? Sí, claro. Hay dolores todavía. No solamente en mí, sino en ellos. Lo más interesante que puede haber, si hay una reunión, es que vuelva a existir esa química", resaltó "El Pelado". Por el momento, es una incertidumbre su vuelta a la banda que creó hits como La argentinidad al palo, Un pacto, Negra murguera, Espíritu de esta selva, entre otros.