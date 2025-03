Gustavo Cordera terminó con el misterio y dijo si apoya o no a Milei: "Hace 40 años"

El Pelado Cordera reveló si apoya o no a Javier Milei luego de su última declaración.

Gustavo Cordera es uno de los artistas más reconocidos por haber sido el cantante de Bersuit Vergarabat, la icónica banda perteneciente al ambiente del rock nacional. En el último tiempo, causó cierta indignación por haber deslizado su apoyo a Javier Milei luego de formar parte de la camada de músicos que alzó la voz entre la década del '90 y principios de los 2000. En las últimas horas, el cantante reavivó el debate y dijo qué piensa del presidente de Argentina a través de sus redes sociales.

"Estamos viviendo una experiencia, y estamos aprendiendo, y aprender duele y ahora creo que estamos decidiendo hacia dónde ir y los cambios y las crisis generan dolor, pero detrás de todo eso veo vida, veo luz y confío en mi país y en la gente", dijo en julio de 2024 en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen. El testimonio del cantante causó todo tipo de reacciones en el ambiente artístico y de la política.

Cordera se fue de Bersuit Vergarabat en 2009.

En las últimas horas, Cordera respondió a distintos mensajes enviados por su público en Instagram junto a su hija Yanela. "Pelado, yo te admiraba de pibe, tu recital fue el primero que fui. No podés estar a favor de Milei", fue uno de los mensajes que recibió el cantante. "Quiero decirle a toda la gente que yo hace 40 años que no voto", expresó en primera instancia.

El Pelado Cordera dijo si apoya o no a Javier Milei

"No me representa ningún partido político y sí me representa el arte. Me representan mis canciones. No necesito de un partido político que identificarme, para que exprese mis ideas", sumó. "Quiero tener la mirada limpia, quiero poder expresarme libremente sin quedar encasillado en algún lugar. Cualquier cosa que me define me limita y sobre todo las ideologías. Son el cementerio de las ideas", indicó. Si bien se mantuvo en una posición neutral a través de un comentario ambiguo, reaccionó frente al comentario del seguidor que se indignó con él.

Mollo apuntó contra Milei en pleno show de Divididos: "Cumplen órdenes"

Ricardo Mollo es uno de los artistas referentes del mundo del rock nacional en Argentina y viene de presentarse en el Teatro Flores con Divididos. En uno de los recientes recitales, el cantante y guitarrista de 67 años reaccionó luego de que el público haga un cántico en contra de Javier Milei y dijo lo que todos piensan del presidente.

En la noche del domingo 23 de marzo, Divididos llevó adelante un show más en el mítico Teatro Flores, donde suelen tocar de manera frecuente. La banda conformada por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella hizo vibrar al público con las canciones más icónicas de su discografía y en un momento dado, la gente aprovechó el parate entre el final de un tema y el inicio de otro para realizar un cántico en contra de Javier Milei.

En ese momento, Mollo se mimetizó con el público y brindó unas palabras que resonaron en la música. "Y nosotros acá con el señor Cóndor, somos potencialmente jubilados", dijo refiriéndose a su edad, de 67 años, y a la de Diego Arnedo, que tiene 72, en el marco de la reciente marcha a favor de los jubilados que tuvo una violenta represión policial. "No nos olvidemos que son solo muñecos", siguió el artista, quien comenzó a hacer gestos de estar manejando un títere y luego el saludo militar para definir al gobierno de Javier Milei.

"Solo cumplen órdenes... No nos extraviemos con los muñecos. Ahí arriba hay mucho más", agregó Mollo, quien siempre se caracterizó por ser crítico a las políticas del gobierno de Milei. El líder de Divididos también reflexionó sobre el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en este 24 de marzo a través de distintos posteos realizados en sus historias de Instagram.