Gustavo Cordera se postuló para volver a la Bersuit y hay expectativas en el rock nacional: "Estoy"

El comentario de Gustavo Cordera sobre el posible regreso a Bersuit Vergarabat.

Gustavo Cordera es uno de los artistas más reconocidos de la música en Argentina por su labor al frente de Bersuit Vergarabat hasta el 2009, cuando comenzó su proyecto como solista. Dieciséis años después, el cantante de 63 años se postuló para retomar el proyecto en medio de rumores que aseguran el regreso de "El Pelado" a la banda, lo que generó furor en el rock nacional.

Sin dudas que Bersuit Vergarabat es una de las bandas icónicas del rock nacional con una serie de canciones que quedaron inmortalizadas en la memoria de la gente. Luego de la decisión de Cordera, quien se fue en 2009 para armar su proyecto solista, el furor de la banda bajó y realizó un camino de reconstrucción sin una presencia fuerte como la de "El Pelado", y con Daniel Suárez y "El Cóndor" Sbarbati como los cantantes principales.

Gustavo Cordera se fue de Bersuit en el año 2009.

Sin embargo, lo que decayó considerablemente fue la carrera de Gustavo Cordera: en 2016, dio una charla a estudiantes de primer año de la Escuela de Periodismo especializado en Arte, Cultura y Espectáculos de la materia Introducción al Periodismo y la Información. "Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente", había dicho.

A partir de ahí, Cordera se alejó del mundo de la música e incluso se mudó a Uruguay, donde reside actualmente. Con el correr de los años, volvió a meterse de lleno en sus compromisos y en este 2025, se confirmó su presencia en el Quilmes Rock. En este contexto, habló sobre una posible vuelta a la Bersuit en medio de fuertes rumores.

Qué dijo Gustavo Cordera sobre la posible vuelta a Bersuit Vergarabat

"Yo estoy para charlarlo. A mí personalmente me sucede es que soy una persona que se resiste a hacer las cosas por necesidad. Entonces cuando está el dinero de por medio me tenso", expresó en primera instancia en diálogo con Medio y medio por Mega 98.3. "No hay ninguna posibilidad que Bersuit se reúna si antes yo no me reúno conmigo mismo. Y estoy en ese viaje en este momento. Y hacer lo que realmente siento y quiero", agregó.

Los rumores del regreso de Cordera a Bersuit se dieron a raíz de un posteo del cantante, quien confirmó su participación en Quilmes Rock 2025 el 12 de abril y la banda se presenta al día siguiente. "Si consigo eso para mí, le voy a dar una señal al mundo, hasta inclusive mis compañeros que estoy apto para volver a estar juntos. A mis compañeros los amo ¿Hay conflictos? Sí, claro que hay conflictos ¿Hay todavía cosas por resolver? Sí, claro. Hay dolores todavía. No solamente en mí, sino en ellos. Lo más interesante que puede haber, si hay una reunión, es que vuelva a existir esa química", resaltó "El Pelado". Por el momento, es una incertidumbre su vuelta a la banda que creó hits como La argentinidad al palo, Un pacto, Negra murguera, Espíritu de esta selva, entre otros.