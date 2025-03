"No queda otra que salir a la calle": Pecho Anzoátegui de Las Manos de Filippi reaccionó tras la polémica con Sturzenegger

Qué dijo "Pecho" Anzoátegui tras la repercusión que tuvo la respuesta a Sturzenegger.

Las Manos de Filippi es una de las bandas de música de protesta reconocidas en Argentina y en los últimos días, se convirtió en tendencia por el cruce que tuvo con Federico Sturzenegger en redes sociales, ya que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación citó una frase del icónico tema Señor Cobranza para justificar un decreto. En este contexto, Germán "Pecho" Anzoátegui, integrante del grupo, rompió el silencio para referirse a esta situación y profundizó en torno a las políticas del gobierno de Javier Milei, cómo reaccionaron tras el tuit del funcionario, el apoyo del público y colegas del ambiente y sus próximos compromisos de cara al transcurso del 2025.

"Pelear contra la libertad de los artistas es una hipocresía ¿quizás oculta la necesidad de proteger una caja? Recordemos, ya que estamos en el rubro canciones, a Bersuit Vergarabat: 'No me digan, se mantienen con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden'", había tuiteado el ministro. "Fede, la letra esa que citás la hicimos nosotros y está dedicada a gente como vos, saludos", respondieron.

Sturzenegger defendió un decreto con una frase de Señor Cobranza y Las Manos de Filippi salió con los tapones de punta.

"Estamos bien, nos sorprendió la repercusión de nuestra respuesta. Había que hacerlo porque estaba hablando de un tema que a nosotros nos interesa. De hecho, estamos con Músicos Organizados estudiando este nuevo decreto porque en realidad estábamos en contra del 138 y hay uno que es el 150", dijo "Pecho" Anzoátegui en diálogo con El Destape. Al mismo tiempo, señaló que "SADAIC tiene sus cuestiones" en relación a cosas por mejorar por parte de la institución, pero aclaró: "Lo que nos damos cuenta es que viene a barrer con todas las Sociedades Generales de Autores. Y en el revoleo, Sturzenegger se la mandó. Nos la dejó picando. A la canción la hicimos para gente como él".

En este sentido, "Pecho" detalló de qué manera impactará a los músicos esta nueva medida y encendió las alarmas porque reveló que dejarán de tener acceso a una obra social. "SADAIC es bastante elitista, es difícil llegar a la mutual. Lo que yo digo es que me voy a quedar sin obra social. Y como yo, un montón se van a quedar sin eso que es lo mínimo que le da", se lamentó. Además, profundizó en torno a la medida anunciada por el gobierno: "Vas a tener que vigilar vos quién te pasa la música con esto del libre mercado. Como ahora, que se corta la luz y no se puede ni andar por el centro porque no andan los semáforos. Eso va a pasar con los derechos intelectuales de las obras. Pero si nos quedamos dormidos y se la dejamos pasar, las plataformas van a ser dueñas de poder fiscalizar los derechos intelectuales de las obras que ellos mismos son dueños. Una cosa de locos... va a ser el perro que se muerde la cola".

Cómo reaccionó Las Manos de Filippi tras el tuit de Sturzenegger

"Pecho" consideró que en el gobierno "están desesperados" luego de que Sturzenegger haya citado una frase de Señor Cobranza, la histórica canción compuesta por ellos y popularizada años más tarde por Bersuit Vergarabat. "En la desesperación dicen cualquier cosa. Es lo mismo que hace Milei con Panic Show para poder hacer humo. Es lo que hacen", sostuvo.

"Ahora estamos todos hablando de esto, pero hablemos de cómo cagan a palos a los jubilados los miércoles, cómo no va a haber más remedios, van a haber un montón de músicos que solo usan la mutual de SADAIC para poder acceder a un médico... el ego te lo alimentan, pero son dos minutos. Después volvés a la realidad", agregó el trompetista y cantante de 52 años. Sumado a eso, reveló que Señor Cobranza fue creada para que la gente "pusiera una moneda" cuando eran tocaban en las calles de Florida, por el Microcentro porteño. "Para que la gente pare y llamar la atención. Todavía lo sigue logrando", dijo.

Sin embargo, se lamentó que el tema siga vigente a 30 años de su lanzamiento. "En aquel momento la tocaba la Bersuit, que era el grupo de moda. Ahora la toca Dillom, con lo cual está bueno que se referencie, pero es un poco triste que siga de moda una canción que decía que 'son todos narcos, todos chorros'. Norma Plá no está más, pero están los jubilados los miércoles. Es la misma situación. La canción sigue cantando lo mismo. Siento que está todo mal y no queda otra que salir a la calle porque sino vamos a estar peor. El rol de la música es entretener, un poquito denunciar, pero después guardás la guitarra y tenés que salir a la calle", sostuvo.

Las Manos De Filippi celebró la voz de protesta de nuevos artistas

"Pecho" expresó que Dillom fue quien les "abrió la luz", luego de que haya cantado Señor Cobranza en el Cosquín Rock 2024. En este sentido, el artista celebró que haya voces nuevas en la música que se vinculen con la protesta y la crítica social, y no tanto con el entretenimiento. "Me encanta. Digo 'uh, que lindo, menos mal'. Me pone feliz. Nosotros sacamos un comunicado cuando pasó lo de Milo J. Es un buen síntoma. Nos duele a todos esta situación. Se armó un caldo de cultivo cuando nos atacan a nosotros. No te digo que somos libra, pero valemos mucho ¿Cómo eran los 90? Bueno, escuchá Señor Cobranza. Lo triste es que 30 años después siga igual", indicó.

En este sentido, reflexionó sobre la música de protesta y dijo que "el arte se corre" porque "la industria también se corre, va para donde está la guita". Además, consideró que "siempre ser rebelde vendió y la música de protesta es un estilo que siempre va a existir". "Puede cambiar de ritmo, pero si está hecho por alguien que es parte del pueblo y está oprimido, va a haber reggaetón de protesta, trap, rock, cumbia... Estos gobiernos de este estilo que atacan a Milo J, Lali... se equivocan", sumó.

Cómo van a encarar el 2025 en el marco de los 30 años de Señor Cobranza

Señor Cobranza cumple 30 años en este 2025 y Las Manos de Filippi ya tiene diagramado gran parte del año: el 22 de marzo van a estar en Uruguay compartiendo escenario con La Tabaré y más adelante van a presentarse en Rosario, Córdoba, zonas del Conurbano Bonaerense y tienen una gira en septiembre por México y parte de Centroamérica. "Ya sabíamos desde el año pasado que cumplía 30 años. Fue un poco marcar la cancha que la hicimos nosotros, pero bueno, nos ayudó Sturzenegger", ironizó.

La banda también tiene la intención de hacer un álbum de versiones de Señor Cobranza en distintos géneros y previo a eso, harán dos colaboraciones importantes: con No Te Va Gustar y Sara Hebe. En última instancia, remarcó que la repercusión que tuvo la respuesta a Sturzenegger los motivó no solo para sumar actividades artísticas, sino que tienen la intención de hacer una asamblea y estar en las distintas manifestaciones que se hagan.

"En la crisis está la oportunidad de juntarnos. Olvidate que ahora queremos armar una asamblea con toda esta gente que nos dio 'me gusta'. Seguramente de este quilombo se haga. Y de verdad enfrentarlo, no podemos enfrentarlos por Twitter. Ellos quieren gobernar por Twitter y nosotros queremos salir a la calle". expresó "Pecho", quien reveló que junto a "Cabra", cantante principal de Las Manos, fueron candidatos a secretarios generales del Sindicato de Músicos: "No es que pusimos el nombre. Nos formamos, tomamos cursos, clases. Cuando de repente ves que otro se interesa... si supieran todas las cosas que nos corresponden saldríamos todos a pelearla". En última instancia, "Pecho" recordó el lanzamiento de la canción Milei Se Cae en 2024 y sentenció: "Se cae si salimos a la calle únicamente. No se cae tuiteando".