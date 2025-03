Llora el folklore por la inesperada despedida a un referente a los 49 años: "Hasta siempre"

La dolorosa despedida que causó múltiples reacciones en la música popular.

El mundo del folklore y la música popular quedó conmocionado por la noticia que se confirmó en los últimos días. Se trata de la despedida de unos de los artistas referentes de este ambiente que tanto fanáticos como colegas, lo despiden con cierta nostalgia a través de las redes sociales.

Sin dudas que el folklore tiene a un sinfín de artistas que marcaron un precedente en la música argentina. Figuras como El Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti, Los Nocheros, Los Manseros Santiagueños, entre otros, trascendieron generaciones y fronteras con sus canciones. Otra de las bandas que tiene un amplio público fiel es Los Tekis, que viene de hacer el clásico festival organizado por ellos mismos en el marco del fin de semana largo por carnavales.

Juanjo Pestoni se fue de Los Tekis después de 35 años.

Allí expusieron una noticia que nadie esperaba: Juanjo Pestoni, percusionista y uno de los fundadores del grupo, anunció su retiro después de 35 años. "Hasta siempre, Juanjo. Hoy nos toca despedir a un compañero, un amigo, un hermano de la música. Juanjo, fuiste parte fundamental de este camino, de esta familia que es Los Tekis. Durante todos estos años compartimos escenarios, viajes, sueños y emociones que quedarán por siempre en nuestros corazones", expresó la banda a través de un sentido posteo en Instagram.

"Tu talento, tu calidez y tu entrega hicieron historia en cada carnaval, en cada canción, en cada encuentro con nuestra gente, sabemos que todo lo que construimos juntos queda para siempre. Te deseamos lo mejor en lo que venga, sabiendo que tu huella en Los Tekis será eterna. El carnaval sigue y en cada canto del público, estará siempre un pedacito de vos", concluyó. Según se supo, el músico tomó esa decisión con el objetivo de disfrutar más de su familia.

El folklore asombrado por la furiosa reacción del Chaqueño Palavecino y Kike Teruel

La polémica que desató el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto con sus dichos contra los géneros musicales del norte del país no se detiene y otros dos referentes del folklore salieron a cruzarlo. El excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri había afirmado que “el charanguito y la música del Norte no tienen nada que ver con Argentina”. Esas palabras no tardaron en generar fuertes reacciones, especialmente de parte de Kike Teruel y el Chaqueño Palavecino.

El histórico Chaqueño Palavecino, oriundo de Salta, se mostró muy molesto con la frase y calificó al legislador como “ignorante” y de ser un "panqueque", refiriéndose a su paso de peronismo a otros frentes políticos como Juntos por el Cambio. “Hablar de nuestra música, del charango, que diría Jaime Torres… Es triste todo lo que está diciendo”, agregó el cantante que lleva más de 40 años en el folklore.

“Que no se meta en nuestra parte, que no ofenda la parte de argentinidad y todo lo nuestro”, expresó el Chaqueño Palavecino para subrayar que la música del norte argentino es esencial de la identidad cultural de nuestro país. Y en la misma línea, Kike Teruel, exintegrante de Los Nocheros, también se mostró crítico hacia las declaraciones del dirigente que lidera el bloque Encuentro Republicano Federal en la Cámara baja.

“Le voy a ser muy claro con lo que pienso. Creo que el que no tiene nada que ver con Argentina es él. No nos interesa que nos pida perdón ni nada, sino que se ubique un poco en el mapa y que agarre un libro”, señaló Teruel, visibilizando su desacuerdo con las declaraciones de Pichetto y exigiendo respeto hacia la música tradicional del país.