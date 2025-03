Confusión en el folklore por el inesperado blooper de Los Nocheros: "Cuando yo diga"

El inesperado blooper que vivió Los Nocheros en uno de sus programas emitidos por YouTube.

Los Nocheros es de las bandas icónicas del folklore argentino por su aporte a la música desde la década del 80 hasta la actualidad. El grupo conformado por Mario Teruel, Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre no solo tiene sus actividades artísticas con lanzamientos de canciones y recitales, sino que lleva adelante su programa "Nocheros en la Mesa" por su canal de YouTube y ocurrió un blooper inesperado que despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

En una de las recientes emisiones del programa "Nocheros en la Mesa", ocurrió una situación que generó risas no solo entre los músicos, sino también en los seguidores de la banda de folklore argentina. El grupo invitado fue Las Voces de Orán, conformado por Martín Rojas, Federico Córdoba y Roberto Franco.

En un momento del video, quisieron realizar un diálogo en medio de la ejecución de una canción, pero tuvo algunos inconvenientes. "Yo no te quiero gastar hermano", fue la frase inicial de la performance que intentaron hacer con Roberto Franco. "Te has olvidado que me has respondido", expresó Mario Teruel. "Me tenés que responder lo mismo que me has dicho recién, vos me has dicho 'allá están gastando'", agregó llamándole la atención.

Entre idas y vueltas, Roberto Franco arrojó la frase, pero en el momento equivocado. "No, no va a enganchar... ¡Cuando yo diga!", lanzó Mario entre risas y sorpresa por la demora de su colega. Finalmente, Roberto Franco encajó la frase de manera correcta y todos se fundieron en aplausos. "Nunca falta el chiste con Las Voces de Orán", escribieron en el posteo realizado en Instagram.

Los Nocheros comenzaron un 2025 cargado de actividades con la música.

Emoción por lo que hicieron Los Nocheros con un fan: “Cartel”

Los Nocheros son uno de los grupos más queridos del folklore y en todas partes del país el público les demuestra su cariño incondicional. Así quedó registrado en un espectáculo que brindaron en Rosario, donde un fan les reveló un sueño especial y los cantantes se lo cumplieron, para emocionar a todos el público. Luego, el admirador que logró cantar con sus ídolos expresó todo lo que vivió sobre el escenario.

Todo ocurrió este domingo, cuando Los Nocheros se presentaron en el Anfiteatro municipal rosarino, en el marco del ciclo de Noches del Lunario, en una fecha compartida con Nahuel Pennisi. En pleno show, un fan se subió a cantar con Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre y Alvaro Teruel. “¿Me cumplen el sueño de cantar con ustedes?”, decía el cartel de “el Pela”, el protagonista del gran momento de la noche.

Los Nocheros tuvieron un voto de confianza y lo invitaron a subir al escenario para interpretar junto a ellos una de las últimas y más celebradas canciones del recital. Era final del show, cuando Rubén miró a Adrián Guaracio, que estaba en segunda fila y lo invitó: "Me voy a tomar un atrevimiento. Vos tenías un cartel de que querías cantar, hermano. ¿Querés cantar? ¿Te animás a 'La chacarera del rancho'? ¡Vení!".

Luego, el momento se viralizó en Instagram, donde “El pela motero", también amante de las motos compartió fotos del momento más soñado de su vida y escribió: "Gracias a LOS NOCHEROS son demasiado genios. Tener tanta humildad para dejarme pasar, no me lo creo". Como era de esperarse, el cuarto Nochero por una canción cosechó muchos elogios de varias personas que lo felicitaron por su performance.