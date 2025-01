El folklore se vio sorprendido por el relato de Mario Teruel de Los Nocheros: "La Negra me dijo"

Mario Teruel y un relato que captó la atención de todos.

Mario Teruel es uno de los artistas más reconocidos de país por ser uno de los integrantes de Los Nocheros, la icónica banda de folklore que está activa desde hace casi 40 años. Independientemente de sus actividades con la música, el grupo tiene su propio programa en su canal de YouTube y allí el cantante y guitarrista relató una historia que captó la atención de todos.

No hay dudas que Los Nocheros son grandes exponentes del folklore con sus canciones que marcaron un precedente en la música popular. Desde la salida de Kike Teruel, los tres referentes máximos que quedaron fueron Mario Teruel, Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre con actividades que no tienen que ver precisamente con recitales y lanzamientos de canciones, sino con el programa "Nocheros en la mesa" que se publica mediante YouTube.

En uno de los últimos episodios, invitaron a las artistas de los grupos Canto del Alma, Son Ellas y a Magui Soria para charlar y realizar algunas intervenciones artísticas en la mesa que tiene al asado como plato característico. En un momento determinado, estaban dialogando sobre la ropa particular que se utiliza en el escenario y Mario Teruel tomó la palabra.

"Mirá como cambian las épocas porque Luis Walter Menú nos dijo 'cuando nosotros hemos salido, todo el mundo cantaba folklore con saco y corbata, y los salteños hemos comenzado a vestir con traje de gaucho'. Entonces todo el mundo decía 'ahí vienen los cantores'", expresó. "Ya era una competencia para ver quién era el más ridículo arriba del escenario"; acotó Rubén Ehizaguirre, mientras que Mario continuó con una anécdota que desató una ola de carcajadas. "Los changos seguían usando de colores y un día he aparecido y me he puesto de blanco. Una camisola blanca así y pantalón blanco. Y la Negra me ha dicho 'vestite de negro, parecés una heladera'", soltó sobre las distintas propuestas de vestimentas populares que existen en el folklore.

Emoción en el folklore por lo que dijo el Chango Spasiuk: "Todos"

El destacado músico Chango Spasiuk es uno de los referentes del folklore que brilló en la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes y luego de brindar un espectáculo ovacionado por el público, dejó una advertencia para todos lo que aman el género musical y toda su cultura. "La música es un lenguaje que trasciende barreras y conecta corazones", expresó y aclaró que para cuidar estos eventos no solo se debe mantener su esencia, sino también aportar contenido que la enriquezca.

De esta manera, Chango Spasiuk realizó una rueda de prensa tras su presentación en el popular escenario Osvaldo Sosa Cordero y enfatizó que el evento es una oportunidad para compartir la riqueza cultural de la región y fortalecer su legado. Además, instó a todos los que lo disfrutan y organizan a defenderlo. “Es el lugar donde todos queremos estar”, expresó emocionado sobre el anfiteatro que consideró como espacio emblemático.

Según Spasiuk, la conexión con el público y la posibilidad de difundir esta tradición musical son aspectos fundamentales que lo motivan a regresar al festival cada año. Durante su show, el compositor mostró un repertorio variado que incluyó obras de raíz como piezas de gran complejidad. Pero también habló sobre la importancia de no subestimar al público y de estar a la altura de su relación con él.

En ese marco, uno de los momentos más emotivos de la conferencia fue cuando el músico habló del poncho que lleva en honor a Blasito Martín Herrera y recordó cómo los hijos de Blasito le entregaron este símbolo tras su fallecimiento: “Me conecta mucho con él y con su legado”. Luego reflexionó sobre la trayectoria de la fiesta del chamamé y recordó con nostalgia su participación en el proyecto “Corrientes de Punta a Punta”.