Históricos de Brasil celebran llegada de Ancelotti, esperan que las cosas cambien

Foto del miércoles del exfutbolista brasileño Mauro Silva antes de un partido amistoso antes del Congreso de la FIFA en Luque, Paraguay

Carlo Ancelotti es uno de los mejores técnicos de la historia y su llegada puede cambiar el mal presente de la selección brasileña, dijeron el miércoles varios exfutbolistas del pentacampeón del mundo, que sin embargo destacaron que la contratación no podrá ocultar deficiencias "estructurales".

Ancelotti, de 65 años y uno de los entrenadores más laureados del fútbol mundial, se convertirá en seleccionador de Brasil tras dejar el Real Madrid al final de la temporada.

Ancelotti se convirtió en el primer entrenador en conquistar títulos en cada una de las cinco ligas más importantes de Europa (Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia) y ha llevado al Madrid a ganar dos Ligas de Campeones y el doblete de LaLiga en tres temporadas.

El palmarés de Ancelotti en el Madrid incluye tres Ligas de Campeones, dos Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos ediciones de LaLiga, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España y una Copa Intercontinental.

"Tenemos que estar muy felices porque viene el mejor entrenador del mundo, yo estoy muy contento, y no puedo creer que haya alguien que no lo esté cuando se anuncia la llegada del mejor entrenador del mundo", dijo a periodistas Felipe Melo, tricampeón de la Copa Libertadores y mundialista con Brasil en 2010.

Desde que Tite dejó su cargo en diciembre de 2022, Ramon Menezes, Fernando Diniz y Dorival Jr pasaron por el equipo.

"Si nosotros cambiamos cuatro entrenadores en menos de tres años, alguna cosa no está funcionando (...) A mi modo de ver, se llamó a Ancelotti para conseguir resultados, así que tenemos que ayudarlo", dijo por su parte Dunga, campeón del mundo con Brasil en 1994 y exentrenador de la selección.

"Independientemente de si es europeo o no, si es bueno, que venga a sumar. El mundo está globalizado y hay que traer gente con calidad", agregó en un evento en Asunción antes del Congreso de la FIFA en la capital paraguaya.

Brasil ocupa el cuarto puesto en la eliminatoria de la Conmebol al Mundial 2026, y solamente ha ganado seis partidos de 14. Los seis primeros clasifican al torneo.

"Quiero desear a Ancelotti que tenga mucho éxito en la selección y que él sea muy feliz en Brasil. Él tiene una visión más amplia de las diferentes escuelas de fútbol de todo el mundo, y creo que eso es una riqueza muy grande", dijo por su parte Mauro Silva, campeón del mundo con Brasil en 1994.

"Es un momento delicado para el fútbol brasileño, tenemos algunas cuestiones estructurales, pero espero que Ancelotti tenga éxito", agregó.

Por su parte la exfutbolista Formiga, quien ostenta el récord de haber jugado siete Mundiales y siete Juegos Olímpicos con Brasil, deseó que Ancelotti tenga una "conexión" rápida con el equipo para llegar al Mundial sin problemas.

"No tiene mucho tiempo, pero espero que él y su cuerpo técnico y los jugadores puedan ayudarse al máximo (...) para tener esa conexión, para que cuando llegue el año que viene podamos tener un Mundial excelente".

"Hay que tener el espíritu y la disciplina para cambiar todo lo que está pasando hoy en día, tenemos que creer que es posible. Él puede venir con un espíritu diferente, va a animar a todos los jugadores".

LULA GENERA POLÉMICA

Los exjugadores también se refirieron a las palabras del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que días atrás criticó a la actual camada de la selección diciendo que los jugadores no tienen el nivel de antaño y que están "muy lejos" de los grandes equipos del pasado.

Al ser consultado por Reuters, Mauro Silva contestó entre risas que "a mí no me criticó porque yo no soy actual".

"Yo creo que lo que pasa es que todos en Brasil echan de menos ganar títulos ¿no? Ahora, para 2026, serán 24 años que estamos sin ganar un Mundial. Todos están tristes y deseando que Brasil gane algo", agregó ya más serio.

Felipe Melo, por su parte, no ocultó su fastidio ante la pregunta de Reuters, y tajante contestó: "No voy a hablar de eso".

Brasil sumó su quinto título mundial en 2002, y desde ese momento ha vivido innumerables decepciones, como la de no poder levantar la Copa como local en 2014.

"Siempre recordaremos a aquellos que hicieron mucho por el fútbol, como Dunga, Kaká, Cafú, que fue el último en levantar el trofeo", destacó Formiga.

"Se extraña ese espíritu que teníamos antes y que hoy no tenemos (...) Así que es justo mencionar a estos jugadores y decir que esta nueva generación debería reflejar la historia de estos jugadores".

"Tenemos muchos jugadores que pueden inspirar a estos nuevos jugadores para que tengan el espíritu de guerra (...) ser un patriota es realmente luchar para que podamos ser campeones del mundo de nuevo, creo que eso es lo que falta. Creo que lo que dijo nuestro presidente es correcto, para ver si inspira a estos nuevos jugadores a querer ser mejores cada día", agregó.

(Editado por Daniela Desantis)