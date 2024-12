El Chango Spasiuk no se olvidó de Milei y revolucionó al folklore en pleno show: "Los jubilados"

El comentario del Chango Spasiuk en pleno show que desató una ola de reacciones en el público.

El Chango Spasiuk es uno de los artistas más queridos del ambiente del folklore y acostumbrado a tocar en eventos masivos, viene de presentarse en el Festival de la Música del Litoral en lo que fue uno de los últimos shows del 2024. En un momento del recital, frenó todo para decir unas palabras que causaron todo tipo de reacciones por el comentario entre líneas hacia el gobierno de Javier Milei.

Distintos artistas argentinos se encuentran en la recta final del 2024 y muchos de ellos todavía tienen shows en agenda. Uno de ellos es El Chango Spasiuk, quien se presentó en el Festival de la Música del Litoral en Misiones, su provincia natal, y agitó a un público apasionado por el folklore.

Uno de los momentos del show fue sin dudas cuando se tomó unos minutos para brindar una reflexión que agitó al público. "Estamos felices, pero no nos olvidamos de los estudiantes, ni de las universidades, ni de los jubilados, ni de toda la gente que la está pasando mal ahora", lanzó con un mensaje entre líneas hacia Javier Milei.

"La música y la cultura no es solamente recreación, también es un espacio para pensar en voz alta lo que somos, dónde estamos y la historia que nos atraviesa. Si no dijera eso, sería un hipócrita que está totalmente desconectado de la gente que te rodea", concluyó El Chango Spasiuk. El público respondió con gritos y aplausos en sintonía con lo dicho por el músico, quien no se quedó callado frente al complejo contexto económico del país.

Se hizo viral: hay video de lo que contó Soledad Pastorutti en pleno escenario

Soledad Pastorutti hizo una reciente presentación musical en el Festival del Litoral, en el que el folklore siempre está en auge. En ese contexto, la artista oriunda de Arequito fue consultada por la presentadora del evento por un aspecto de su vida personal y no dudó en responder con total sinceridad, entre risas.

La intérprete de canciones como Adonde Vayas y Entre a mi Pago sin Golpear suele ser tenida en cuenta para formar parte de las grillas de los festivales más relevantes de Argentina, dado su poder de convocatoria como artista. En medio de su show, la conductora del evento en cuestión le consultó si le gustaba "tomar".

Ante el público reunido en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez de Posadas, La Sole se rio y enumeró las tres bebidas alcohólicas que más le gustan: "Cerveza, fernet con coca y vino. En ese orden", soltó la cantante entre risas. Ese momento fue recortado por un grupo de fans, el video fue subido a las redes sociales y no tardó en hacerse viral. En el repertorio elegido para el show, Soledad escogió canciones oriundas del la zona litoraleña como el chamamé y puso a cantar y a hacer sapucais a la multitud que la ovacionó.