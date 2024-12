Sorpresa en el folklore por el anuncio que hicieron de Soledad Pastorutti: "La gran invitada"

Soledad Pastorutti sorprendió al folklore por lo que hizo en el escenario.

Soledad Pastorutti es uno de los emblemas de folklore argentino, ya que comenzó su carrera a los 15 años con un éxito masivo y desde entonces no dejó de crecer como artista. De ese modo, la voz de canciones icónicas como Entre a Mi Pago sin Golpear, A Don Ata y Adonde Vayas sorprendió al folklore por lo que hizo hace algunas horas.

Un medio especializado en músico compartió a través de sus redes sociales lo que la cantante oriunda del pequeño pueblo del sur de Santa Fe, Arequito, hizo en el escenario en medio de un recital de un grupo folklórico que está en auge en la actualidad. En su reciente aparición, Soledad Pastorutti volvió a demostrar su generosidad y humildad, a pesar de ser una artista de renombre con trascendencia internacional.

La artista se sumó al recital de la banda Ahyre para interpretar la canción La Noche sin Tí en el Estadio Delmi, al que miles de fanáticos de la banda compuesta por Juan José Vasconcellos, Sebastián Giménez y Hernando Mónico acudieron para ver a sus ídolos. "La gran invitada de la noche. Soledad y Ahyre unen sus voces para interpretar La Noche Sin Ti en el Estadio Delmi", escribieron en el pie de foto de un reciente posteo de redes sociales que hicieron desde Billboard Argentina, donde se destacó la participación de Pastorutti en el show de los salteños.

El recuerdo de La Sole y Luciano Pereyra sobre la primera vez que cantaron juntos

"Fue en el Luna, yo estaba celebrando diez años de música creo y bueno ahí viniste y cantamos Por Volverte a Ver, pero después nos quedamos charlando arriba del escenario como una hora (risas)", soltó Luciano. "Sí, hicimos nuestro stand up de siempre. Nos pusimos a boludear y la gente se prendió", agregó La Sole. Acto seguido, la artista bromeó:" Yo creo que tenemos que dedicarnos a otra cosa". Por su parte, Luciano remató la humorada: "Sí, este es el último trabajo musical que hacemos y salimos a las pistas con nuestro stand up".

Ahyre

Emotivas palabras de La Sole en Cosquín 2024

"A aquella nena de 15 años que volvió consagrada a Arequito le diría 'el loco de tu viejo no estaba tan loco'. Porque yo en ese momento no tenía idea de lo que era esforzarse, de lo que era una carrera artística. Yo me di cuenta de que este era el camino correcto y decidí seguir con mi carrera artística como diez años después de ese momento. Al principio fue una idea de mi viejo, es un tipo muy especial y algún día deseo que alguien pueda contar toda la historia con todos los detalles porque realmente ha sido de esos papás que todo el mundo quiere tener, al igual que mi mamá. Perdón la emoción", soltó Pastorutti entre lágrimas, al recordar su largo trayecto desde que saltó a la fama hasta su actualidad como emblema de la música argentina.