La verdad detrás de la muerte de Bruce Willis.

En las últimas horas, el mundo del espectáculo y los fanáticos del cine de acción contuvieron la respiración. El nombre de Bruce Willis se convirtió en tendencia mundial a raíz de una versión que aseguraba que el protagonista de Duro de Matar había muerto. Sin embargo, todo se trató de una confusión viral derivada de una publicación en redes sociales que fue malinterpretada por los usuarios.

El pánico se desató tras un posteo de Emma Heming, la esposa del actor, quien compartió una fotografía retro de diciembre de 2008. En la imagen, se los veía a ambos sonriendo arriba de una montaña rusa en el parque Magic Mountain. El problema no fue la foto, sino el texto que la acompañaba.

Emma escribió un mensaje emotivo recordando aquella visita a la atracción "Viper". "Ayer llevé a los niños... Nuestro último paseo fue Viper... La última vez que me subí fue con Bruce, en 2008", relató. Pero hubo una oración específica, cargada de melancolía por la enfermedad que atraviesa su marido, que se leyó como una despedida final.

"Ése era él, pura diversión. Lo amo y simplemente extraño que sea mi compañero de viaje", redactó Heming. El uso del tiempo pasado hizo que muchos interpretaran que Willis había fallecido, transformando un recuerdo amoroso en una supuesta confirmación de muerte.

La desmentida y la realidad de su salud

Para frenar la ola de rumores y la angustia de los seguidores, Emma tuvo que salir indirectamente a aclarar los tantos publicando una nueva imagen actual de la pareja celebrando su aniversario, demostrando que Bruce sigue vivo y acompañado por su familia. En marzo de 2022, su familia anunció su retiro por una afasia, diagnóstico que luego evolucionó a una demencia frontotemporal. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa irreversible que afecta el lenguaje y la conducta, motivo por el cual los mensajes de su esposa suelen tener ese tono de nostalgia por la persona que "solía ser".