Bruce Willis atraviesa sus horas más difíciles: "Su cerebro le está fallando"

Bruce Willis atraviesa horas críticas y su esposa comunicó una fuerte noticia.

Pasaron más de dos años desde que Bruce Willis se retiró de la actuación y fue diagnosticado de afasia y demencia frontotemporal. Y aunque en la actualidad se encuentra bajo cuidados de su familia y los médicos, su mujer Emma Heming Willis, con la que el actor se casó en 2009 y tuvo dos hijas, se sinceró en una entrevista y actualizó su delicado estado de salud.

"Bruce sigue siendo muy activo", aseguró Heming en un especial de ABC News, explicando que, "en general", su marido "goza de muy buena salud". "Solo es su cerebro el que le falla. Está perdiendo el habla. Hemos aprendido a adaptarnos y tenemos una forma de comunicarnos con él, que es simplemente diferente", añadió.

Emma contó como fue el proceso de la enfermedad de Bruce Willis, desde que fue diagnosticado hasta que empezó a deteriorarse su salud. "Se sentía un poco distante, un poco frío, no como Bruce, que era muy cálido y muy cariñoso. Verlo completamente opuesto a eso era alarmante y aterrador", reveló. Tras ser preguntada sobre si Willis aún la reconoce, la mujer hizo referencia a una "conexión" que sigue ahí. "Cuando estamos con él... se ilumina", expuso, describiendo cómo las coge de las manos a ella y sus hijas y les corresponde cuando le abrazan y le besan. "Y eso es todo lo que necesito, ¿sabes? No necesito que él sepa que soy su esposa, que nos casamos ese día y todo eso... No necesito nada de eso. Solo quiero sentir que tengo una conexión con él. Y la tengo", afirmó.

El demoledor recuerdo de la esposa de Bruce Willis: "Es difícil de ver"

Heming también comentó que sigue habiendo ocasiones en las que Willis muestra una "chispa" de su antigua personalidad. "Todavía tenemos esos días. No días, sino momentos. Es su risa. Tiene una risa tan sincera. Y a veces se le iluminan los ojos o se le ve esa chispa. Y eso me transporta. Es difícil de ver porque, tan rápido como aparecen, desaparecen", explicó.

La mujer escribió libro que se publicará este mes de septiembre, titulado The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path (Viaje inesperado: encontrar fuerza, esperanza y a ti mismo en el camino del cuidado) en el que habla sobre su experiencia cuidando a su marido, el mundialmente famoso actor Bruce Willis.