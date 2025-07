Empeoró la salud de Bruce Willis: hay conmoción en el espectáculo por su último parte médico

Empeoró la salud de Bruce Willis y hay conmoción en el espectáculo.

La salud de Bruce Willis, el querido actor estadounidense reconocido por sus papeles en películas icónicas como Duro de Matar y Pulp Fiction, continúa deteriorándose de manera progresiva. Desde que en 2022 se le diagnosticó afasia y, un año después, demencia frontotemporal, su estado requirió cuidados constantes por parte de su esposa, Emma Heming, sus hijas y su ex pareja, Demi Moore.

En las últimas horas, medios internacionales como The Express Tribune y Primetimer informaron que Willis ya no puede caminar por sí mismo, además de haber perdido casi por completo la capacidad de hablar y leer. Aunque la familia no confirmó oficialmente esta información, sí reconocieron el avance de la enfermedad y han expresado que, pese a todo, el actor se encuentra "estable".

Una de las últimas Navidades que Bruce Willis pasó con su familia.

Cuál es la enfermedad que tiene Bruce Willis

La demencia frontotemporal es un trastorno neurodegenerativo que afecta el comportamiento, el lenguaje y la personalidad, y para el cual no existe cura. En el caso de Willis, este cuadro fue apagando de a poco su conexión con el entorno y su capacidad de comunicarse, obligándolo a retirarse definitivamente de la actuación tras más de cuatro décadas de carrera.

Emma Heming fue una voz constante en redes sociales, donde no solo comparte actualizaciones sobre la salud de su esposo, sino que también utiliza la plataforma para concientizar sobre la enfermedad. En una publicación reciente por el Día del Padre, expresó: “Hoy estoy profundamente triste. Deseo, con cada célula de mi cuerpo, que las cosas pudieran ser diferentes para él y más ligeras para nuestra familia”.

Pese a la adversidad, Bruce Willis tuvo una emotiva aparición pública a comienzos de este año, cuando fue filmado agradeciendo a bomberos y policías que combatían incendios forestales en Los Ángeles. El breve momento, compartido en redes por su esposa, mostró al actor conmovido y en contacto con su comunidad, aún dentro de sus limitaciones.