Paritarias sanidad: cuánto cobran los trabajadores en agosto 2025

El sueldo de enfermeras y enfermeros en el mes de agosto está determinado por los acuerdos paritarios firmados entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), las cámaras empresarias del sector y el Estado. Este mes entra en vigencia el último tramo del aumento acordado en mayo para quienes están bajo el Convenio Colectivo de Trabajo N° 122/75.

Personal de sanidad: cuánto cobran el mes de agosto

Desde julio —y vigentes en agosto—, un enfermero o enfermera de piso o de consultorios externos percibe un salario básico de $1.001.967,35. Quienes trabajan en cirugía o en esterilización cobran $1.030.305,76, mientras que un camillero alcanza los $866.589,83. En el caso del personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos, el básico mínimo es también de $1.001.967,35.

El acuerdo salarial fue suscripto por FATSA —encabezada por Héctor Daer— junto a la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra), la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Confeclisa), la Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos (AAEG) y la Cámara de Entidades Prestadoras de Salud (Cepsal).

Además del incremento salarial, se pactó una asignación no remunerativa por única vez de $54.718 con motivo del Día del Trabajador de la Sanidad, que se abonará en septiembre antes del día 20. Este pago excepcional busca reconocer el esfuerzo del personal y compensar parte de la pérdida de poder adquisitivo.

Salarios de sanidad

Cambios en el sistema de residencias médicas

La actualización salarial se produce en un contexto de tensiones crecientes entre el sector salud y el Gobierno nacional. En julio, el Ejecutivo resolvió que cinco hospitales de administración nacional pasen a depender de la nueva Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), una medida que integra un plan de reordenamiento institucional destinado a reducir costos y cargos.

Paralelamente, se introdujeron cambios en el sistema de residencias médicas, que ahora contará con dos modalidades:

Beca Institución , con el monto íntegro sin descuentos y cobertura de ART/mala praxis, con posibilidad de adicionales que otorgue cada establecimiento.

Beca Ministerio, que mantiene el esquema actual, con recibo formal, descuentos previsionales, obra social estatal y cobertura de ART/mala praxis a cargo de la institución.

Cuánto cobra el personal de sanidad en agosto

A partir de 2026, el sistema de formación médica incorporará un cambio estructural: cada provincia será responsable de organizar sus propios exámenes de ingreso a residencias. La decisión fue adoptada en la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) tras detectarse irregularidades en el mecanismo de evaluación a nivel nacional.

Según el Ministerio de Salud, el objetivo es adecuar la formación profesional a las necesidades sanitarias de cada jurisdicción y fortalecer la autonomía provincial, lo que implicará también el fin de la financiación nacional para las becas de residencias.