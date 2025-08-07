Los salarios acordados en las paritarias de los principales gremios durante el primer semestre perdieron contra la inflación, lo que en parte explicaría la debilidad del consumo. A pesar de las declaraciones oficiales sobre una mejora de los ingresos de los trabajadores en lo que va del año, salvo SMATA, el resto de los sindicatos tuvo recomposiciones a la baja en términos de salarios reales, según un informo de la consultora Synopsis.

Desde principio de año, el Gobierno frenó homologaciones de paritarias que no estuvieran alineadas a la una pauta de inflación de 1% mensual. De hecho, en las últimas semanas la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) había cerrado su paritaria con ajustes de 1% mensual hasta fin de año, con sumas no remunerativas en a modo de compensación. Sin embargo, el porcentaje toma como sueldo base el de junio, en todos los casos.

Si se toma la proyección de los analistas económicos que se publicó en el REM del Banco Central, esta recomposición también perdería contra la inflación porque se espera un promedio de 1,7% mensual hasta diciembre.

Paritarias: los gremios que más perdieron

El trabajo de Synopsis muestra que entre los 12 principales sindicatos perdieron, con excepción de SMATA que superó por 2,4 puntos a la suba de precios. En tanto, lo bancarios consiguen mantener el poder adquisitivo porque lograron atar sus remuneraciones a la suba de la inflación.

La caída más fuerte la sufrieron los Ferroviarios con baja superior a los 10 puntos, y luego le siguen los encargados de edificios con una caída de 8,2 puntos porcentuales. Con pérdidas menores aparecen: UPCN (-6%) Sanidad (-5,7%), Alimentación (-4,7%), Camioneros (-4,6%), Construcción (-4,2%), UOM (-4,1%), Estacioneros (-0.2%).

SMATA: +2,4%

Bancarios: 0

Estacioneros: -0,2%

UOM: -4,1%

UOCRA: -4,2%

Camioneros: -4,6%

Alimentación: -4,7%

Sanidad: -5,7%

UPCN: -6%

UTHGRA -8,2%

Unión Ferroviaria: -10%

Cómo siguen las negociaciones paritarias

La tensión sindical aumentó con las últimas negociaciones paritarias, y otros gremios importantes que amenazaron con paros si no se llegaba a buen puerto en las negociaciones por mejores salarios. Entre ellos, destacan la UOM, UOCRA, Camioneros, Comercio y Sanidad, que reclaman aumentos para sostener el poder de compra y pujan por aumentos para lo que resta del año.

Paritarias de Comercio (FAECyS) 2025: últimas noticias y escalas salariales para agosto

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) cerró una suba salarial del 6% semestral, sobre las escalas básicas vigentes a junio de este año. Esa mejora se aplicará de forma no acumulativa y distribuida a razón de un 1% mensual entre julio y diciembre, como venía proponiendo el gobierno nacional.

A este aumento se suma el pago de asignaciones mensuales no remunerativas de $40.000, que se abonarán de julio a diciembre inclusive. En el último mes se incorpora la suma al salario, a partir de enero 2026, mientras que las restantes perderán vigencia una vez liquidadas.

julio: 1% + $40.000

agosto: 1% + $40.000

septiembre: 1% + $40.000

octubre: 1% + $40.000

noviembre: 1% + $40.000

diciembre: 1% + $40.000

Paritarias Sanidad (FATSA) 2025: qué pasa con los salarios en julio

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) llegó al siguiente acuerdo de aumentos salariales:

1,5% en mayo.

1,5% en junio.

1,5% en julio.

A esto se le debe sumar una asignación no remunerativa mensual de:

$25.000 en mayo.

$40.000 en junio

$60.000 desde julio.

Las partes volverán a reunirse en agosto para acordar una nueva revisión. FATSA, que conduce Héctor Daer, firmó un nuevo incremento que impacta en los salarios de los trabajadores nucleados en el convenio colectivo 42/89, de los trabajadores de laboratorios de especialidades médicas y veterinarias. El aumento es del 5,89% en relación a los salarios del mes de abril, e incluye un bono vacacional en julio de $ 246 mil. Las negociaciones se reabrirán en octubre.

Paritarias Camioneros: últimas noticias y la escala salarial

El Sindicato de Camioneros que lidera Hugo Moyano firmó un nuevo acuerdo salarial para un aumento del 3% durante el trimestre entre junio y julio, con un 1% mensual como exige el gobierno nacional. A esto, sumó un pago no remunerativo de $45.000, valor que fue negociado con el objetivo de "proteger" los sueldos del sector.

El Sindicato de Camioneros firmó esta semana el acuerdo paritario para el trimestre junio-agosto, con porcentajes de recomposición a tono con las exigencias del Gobierno nacional.

La suma será del 3% a pagar en tres tramos:

1% con los salarios de junio

1% con los de julio

1% en agosto

Se pactó además el pago de una suma no remunerativa de $ 45.000, monto que el sindicato negoció como herramienta para "proteger" los salarios del sector ante la inflación sin necesidad de firmar subas mensuales que quiebren la pauta inflacionaria impuesta por Economía.

Paritarias UOM 2025: escalas salariales para julio y agosto

La Unión Obrera Metalúrgica logró un acuerdo de aumento salarial para la rama metalmecánica (Convenio Colectivo de Trabajo 260/75). En principio, se acordó un aumento por abril del 3,3%, más una suma fija no remunerativa de $30.000, y otra suba del 1,2% en mayo más $25.000 no remunerativos.

Por otro lado, se brindarán en los próximos meses aumentos de sueldo y sumas extraordinarias, repartidos de la siguiente manera

Junio: suba del 1,1% más $25.000 no remunerativos.

Julio: aumento del 1% más $25.000 no remunerativos.

Agosto: otro 1% adicional más $25.000 no remunerativos.

El salario inicial de la actividad pasaría de 877.796 pesos en abril, a 882.351 pesos en mayo, 891.750 pesos en junio, 900.389 pesos en julio y a 909.114 pesos en agosto. Además, se definió una suba del 3,14% adicional en septiembre, que servirá como base de cálculo para futuras negociaciones. La fecha para la próxima reunión es el 15 de septiembre.

Paritarias UOCRA: los salarios para empleados de la construcción

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) firmó el miércoles pasado un aumento salarial del 2,2% para el bimestre julio-agosto, en dos tramos de 1,1%, más dos sumas fijas no remunerativas de entre 40 mil y 48 mil pesos.

Había firmado en mayo firmó con las cámaras del sector un aumento paritario para el bimestre mayo-junio de 2025, que incluye alza salarial y el pago de sumas no remunerativas. Aplica a los Convenios Colectivos de Trabajo 76/75 y CCT 577/10. En junio queda por cobrar un aumento del 1% sobre los básicos de mayo.