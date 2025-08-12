Elecciones 2025 en Santa Fe: una por una, todas las alianzas que se presentan

La Justicia Electoral Nacional difundió el viernes pasado la confirmación de las alianzas que se inscribieron en Santa Fe para participar de las próximas elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. ¿Cómo se conforman?

Los candidatos se conocerán recién el 17 de agosto para competir por las nueve bancas de la Cámara baja que la provincia renueva en el Congreso. Sin embargo, ya se conocieron las listas de alianzas:

Frente Amplio por la Soberanía: integrada por el Movimiento Libres del sur, la Liga de los Pueblos Libres, Participación Ética y Solidaria, Partido del Trabajo y del Pueblo.

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad: conformado por el Partido de Trabajadores por el Socialismo, Partido del Obrero, Izquierda por una Opción Socialista, Nueva Izquierda.

Provincias Unidas: Unión Cívica Radical, Pro-Propuesta Republicana, Partido Socialista,Partido Demócrata Progresista, Elijo Creer, GEN, Hacemos, Partido Demócrata Cristiano, Partido Tercera Posición.

Fuerza Patria: integrada por los diferentes espacios peronistas como el Partido Justicialista, el Frente Renovador, Santafesino cien por ciento y Ciudad Futura, Partido Solidario, Principios y Valores, Partido Frente Grande, Partido Progreso Social, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Partido Patria Grande, Partido Federal. En este caso, el espacio de Omar Perotti, que tiene a Roberto Mirabella actualmente en el Congreso, no se sumó a la alianza.

Defendamos Santa Fe: Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y Política Abierta por la Integridad Social (PAIS)

Avanza Libertad: Unión del Centro Democrático, UNIR, Unión Celeste y Blanco.

Por su parte, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias, La Libertad Avanza (LLA) no formará parte de ninguna alianza y competirá únicamente con su partido. Lo mismo sucederá en Santa Fe con el Movimiento Independiente Renovador, Nuevas Ideas y Movimiento al Socialismo.

Cómo continúa el cronograma electoral de estas elecciones

El cronograma electoral publicado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) tiene en su próximo vencimiento el miércoles 13 a las 9 horas, cuando se deben solicitar la asignación de colores por parte de las distintas fuerzas políticas. Las siguientes fechas claves son: