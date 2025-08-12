Escándalo cripto: la oposición dio un paso para destrabar la comisión investigadora en Diputados

La oposición en Diputados dio un paso este martes para destrabar la comisión investigadora del escándalo cripto. El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara Baja logró el dictamen para el proyecto de resolución que modifica la forma de elección de las autoridades del cuerpo de trabajo.

"Hemos logrado un dictamen de mayoría con 38 firmas de las 65 del total del plenario", expresó en la reunión el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. Según argumentó el lilito, "hemos podido construir una mayoría", pese a estar frente a "maniobras dilatorias" de parte de "una minoría" que impide "una de las funciones de este parlamento, que es el contralor polìtico al Ejecutivo y saber la verdad".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La resolución modifica el proyecto de creación de la comisión investigadora. En primer término, el expediente propone que en caso de empate por no tener presidencia del grupo, se elige como titular al miembro respaldado por los bloques que representen la mayor cantidad de diputados en el pleno. También se estipuló que en caso de empates, el titular de la comisión votará para definir.

Noticia en desarrollo