Julian Peh, el "fantasma" que se reunió con Milei

La trama del escándalo de la criptomoneda $Libra que terminó con cientos de damnificados por la estafa que promovió el presidente Javier Milei, a pesar de insistir que sus acciones fueron promovidas desde su lugar de ciudadano y no como quien se sienta en el sillón de Rivadavia, se pone cada vez más oscura. Esta tarde Interpol notificó al fiscal Raúl Taiano, a cargo de la investigación, que no existen registros en Singapur de una persona llamada Julian Peh, el mismo que el Gobierno había mencionado como co fundador y director ejecutivo de KIP Protocol, la empresa detrás del proyecto $Libra. Este dato al que tuvo acceso El Destape se suma a la información que brindó meses atrás Migraciones en la que negó que hubiese entrado o salido alguien llamado Julian Peh.

"Al respecto, llevo a su conocimiento que hemos recibido comunicación procedente de nuestra similar INTERPOL SINGAPUR, cuyo mensaje se transcribe a continuación: "Basándonos en la información provista, no surgen registros de “Julian Peh” en Singapur", afirma el escrito enviado al fiscal Taiano.

Pero a pesar de la inexistencia de esa identidad en los registros, Peh sí estuvo en la país y se reunió con Milei, con el vocero Manuel Adorni y con el co-fundador de Tech Forum, Mauricio Gaspar Novelli, el 19 de octubre del año pasado. La información la proporcionó el Registro Único de Audiencias y, tiempo después, cuando se consumó la estafa y estalló el caso en los medios, el Gobierno informó en un comunicado estas y otras reuniones por el mismo tema.

En ese encuentro con Peh, el comunicado de la Oficina de Presidencia afirma que el representante de Kip Protocol mostró su interés en desarrollar un proyecto llamado "Viva la Libertad" para financiar emprendimientos privados en el país usando tecnología blockchain. Luego, el 30 de enero de 2025, Milei tuvo otro encuentro por el desarrollo de $Libra pero esta vez con Hayden Mark Davis, quien, de acuerdo a la información brindada por Peh, "proveería la infraestructura tecnológica" para el proyecto.

¿Cuál es la relación de Peh con el proyecto $LIBRA?

El 19 de octubre de 2024, durante el Tech Forum Argentina, Peh se reunió con Milei. Según explicaron, el empresario explicó con el Presidente "a través de un traductor, durante unos 30 minutos". "Hablaron sobre IA, tecnología en general y el deseo del Protocolo KIP de hacer más negocios e invertir en Argentina. El Presidente Milei habló de su visión para Argentina, sus filosofías económicas y cómo recibía con agrado la inversión extranjera en Argentina, especialmente de las empresas de IA", habían informado en su momento.

En esa reunión, según explicaron, no se abordó el proyecto $LIBRA ni el lanzamiento de ningún token específico. Después del desplome de $LIBRA, KIP Protocol emitió un comunicado para aclarar su papel en el proyecto. Peh afirmó que su empresa fue contratada como consultora tecnológica para ayudar en la distribución de fondos del proyecto a negocios locales en Argentina, pero que no estuvieron involucrados en la creación del token ni actuaron como formadores de mercado. Además, enfatizó que KIP Protocol no obtuvo beneficios de la venta de $LIBRA.

¿Qué es exactamente Kip Protocol?

Según la web de propia empresa, la compañía fue fundada en 2019 y ofrece "trabajos de inteligencia artificial y análisis de datos, prestando servicios a grandes organizaciones en proyectos de implementación de inteligencia artificial". "El protocolo KIP crea infraestructura y canales de misión crítica para que los desarrolladores de IA implementen, conecten y moneticen activos de IA en Web3. Servimos a desarrolladores y propietarios de modelos de IA, aplicaciones y bases de conocimiento / conjuntos de datos", agregó.

Además de Peh, la otra cara visible de KIP es la directora de inteligencia artificial Jennifer Dodgson, que según indican posee un doctorado en Análisis cualitativo, Políticas y estadísticas, NUS. También cuenta con diez años de experiencia en consultoría sobre proyectos de PNL/IA para gobiernos, empresas y grandes organizaciones. Además, fundó la DAO de juegos DAObi.