Hallazgo macabro sobre la Ruta 16: identificaron al hombre que murió en Puerto Tirol

El pasado domingo, la calma en la localidad chaqueña de Puerto Tirol se vio truncada por un descubrimiento macabro. Dos ciclistas que transitaban por la banquina de la Ruta Nacional 16 alertaron a las autoridades tras percibir un olor nauseabundo a la altura del kilómetro 28,5. Al inspeccionar la zona, hallaron el cuerpo de un hombre tendido entre la maleza, a escasos cinco metros de la calzada. Los forenses no pudieron determinar las causas de la muerte, pero sí que llevaría al menos siete días fallecido

Debido al avanzado estado de descomposición del cadáver, la identificación inicial por parte de las autoridades resultó imposible. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses, donde se inició la autopsia para determinar las causas de la muerte, el tiempo estimado del fallecimiento y si existen signos compatibles con un hecho violento.

En paralelo, personal del Gabinete Científico realizó rastrillajes en el sector para localizar prendas, documentación u otros elementos que puedan aportar información clave. Los peritos, liderados por Adriana González, debieron aplicar métodos científicos extremos para la extracción de impresiones necrodactilares. Pese al alto grado de deterioro en el tejido dérmico de ambas manos, los especialistas lograron obtener una impresión parcial de un solo dígito, suficiente para iniciar el cotejo en la base de datos.

La pieza fundamental del rompecabezas fue el Sistema de Identificación Biométrica (SIGEBI ), el cual arrojó un resultado positivo de manera inmediata tras la carga de la muestra. Con la identidad de Carlos Ernesto Zagni (45) confirmada, la causa -caratulada preventivamente como "Supuesta Muerte Dudosa"- continúa bajo la órbita de la Fiscalía N.º 6 de la Dra. Marina Echarri. Ahora, los investigadores buscan determinar qué hacía el ciudadano correntino en esa zona de la provincia del Chaco y cuáles fueron las circunstancias que rodearon su deceso.

Córdoba: chocó de frente con una camioneta en la ruta y murió

Un grave accidente sacudió la mañana del lunes en la Ruta Nacional N.º 8, a solo dos kilómetros del ingreso a Las Vertientes, en el sur de Córdoba. Un auto y una camioneta chocaron de frente cerca de las 7, dejando como saldo la muerte de una mujer de 35 años y una menor con una fractura en la pierna.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de Sampacho al medio El Doce, la niña de cuatro años viajaba en el automóvil y fue asistida por los rescatistas. En el mismo vehículo, los bomberos constataron el fallecimiento de la mujer, mientras que el conductor de la camioneta, un hombre de 50 años que viajaba solo, salió ileso del impacto.

Todos los involucrados fueron trasladados al Hospital de Sampacho para recibir atención médica, mientras que la menor fue derivada al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto. En el lugar del accidente trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Sampacho, Las Vertientes y personal policial, que se encargaron de asistir a las víctimas y ordenar el tránsito en la zona.