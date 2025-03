El relato que causó lágrimas en el folklore.

Peteco Carabajal es uno de los referentes del folklore en Argentina por su aporte a la música popular durante 50 años, cifra que está celebrando en este 2025. En un contexto marcado por su intensa vorágine de actividades, el artista de 68 años decidió exponer una situación ocurrida 38 años atrás a través de una entrevista brindada recientemente que despertó todo tipo de reacciones en el ambiente de la cultura.

Son muchos los artistas de folklore que se encuentran en una intensa vorágine de actividades en esta temporada de verano, ya que se llevan adelante varios festivales. Uno de ellos es Peteco Carabajal, quien viene de presentarse en distintos escenarios y le otorgó una entrevista al canal de YouTube de pódcasts Hijos de Babel. Allí conmovió a más de uno por lo que decidió exponer al aire.

"Llegué a mi casa a la madrugada y me puse a tocar la guitarra y la extrañé a mi vieja en ese momento, me puse a pensar en ella, en mi abuela, mis tías. No me sentía bien cuando llegué, estaba medio descompuesto. Y eso, como dice una canción de León Gieco, 'extraño en el síndrome del Batón", recordó Peteco. El experimentado artista de 68 años detalló cómo fueron los detalles previos a componer uno de sus temas más memorables llamado Como pájaros en el aire.

"Se me ocurrió la cosa de las manos y así lo vuelvo a repetir hasta que arranca otra cosa", explicó sobre la armonía de la canción. Además, reveló un dato desconocido: él quería titularla Las manos de mi madre, pero ya había otro tema registrado así y si bien no dijo cuál era, se presume que es el interpretado por Mercedes Sosa. "No me lo aceptaron, por eso le puse Como pájaros en el aire. Lo que tiene esa canción es esa cosa que tienen todas las estrofas", siguió explicando en torno a una bajada tonal armónica muy clásica en sus composiciones. El video de ese momento de la entrevista causó emociones encontradas en los fanáticos del folklore y generó muchas reacciones en las redes sociales.

El folklore asombrado por la furiosa reacción del Chaqueño Palavecino y Kike Teruel

La polémica que desató el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto con sus dichos contra los géneros musicales del norte del país no se detiene y otros dos referentes del folklore salieron a cruzarlo. El excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri había afirmado que “el charanguito y la música del Norte no tienen nada que ver con Argentina”. Esas palabras no tardaron en generar fuertes reacciones, especialmente de parte de Kike Teruel y el Chaqueño Palavecino.

El histórico Chaqueño Palavecino, oriundo de Salta, se mostró muy molesto con la frase y calificó al legislador como “ignorante” y de ser un "panqueque", refiriéndose a su paso de peronismo a otros frentes políticos como Juntos por el Cambio. “Hablar de nuestra música, del charango, que diría Jaime Torres… Es triste todo lo que está diciendo”, agregó el cantante que lleva más de 40 años en el folklore.

“Que no se meta en nuestra parte, que no ofenda la parte de argentinidad y todo lo nuestro”, expresó el Chaqueño Palavecino para subrayar que la música del norte argentino es esencial de la identidad cultural de nuestro país. Y en la misma línea, Kike Teruel, exintegrante de Los Nocheros, también se mostró crítico hacia las declaraciones del dirigente que lidera el bloque Encuentro Republicano Federal en la Cámara baja.

“Le voy a ser muy claro con lo que pienso. Creo que el que no tiene nada que ver con Argentina es él. No nos interesa que nos pida perdón ni nada, sino que se ubique un poco en el mapa y que agarre un libro”, señaló Teruel, visibilizando su desacuerdo con las declaraciones de Pichetto y exigiendo respeto hacia la música tradicional del país.