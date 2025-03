Gustavo Santaolalla destrozó a Pichetto por sus dichos sobre el charango: "Arrogante".

Gustavo Santaolalla destrozó a Miguel Pichetto por sus comentarios despectivos sobre el charango, instrumento argentino que es un ícono de la cultura popular y de la identidad del país. El compositor y músico no soportó las declaraciones del abogado y político de Encuentro Federal y no tuvo tapujos a la hora de hacer un letal descargo en sus redes sociales.

"Realmente lamentable, ignorante, discriminatorio el comentario de Miguel Ángel Pichetto sobre nuestro charango, nuestra música e identidad. Habiendo tenido como tantos la posibilidad de escuchar desde chico al gran maestro argentino Jaime Torres, no puedo entender el sentido de una afirmación tan gratuitamente ofensiva, irrespetuosa y arrogante", manifestó el artista.

En este sentido, señaló que "el charango es un instrumento oriundo del norte de Argentina, Bolivia y el sur de Perú, junto a la quena, pincuyo, sikuri, zampoña, caja y más, forma parte de una música conocida como andina muy enraizada en la provincia de Jujuy" y que "encontró indudablemente a uno de sus más increíbles intérpretes, en un argentino, el gran maestro Jaime Torres".

"Don Jaime llevó el charango y la música del norte de Argentina por todo el mundo. Su sensibilidad y virtuosismo se plasmó en un sin número de grabaciones personales y participaciones en proyectos tan prestigiosos y tan nuestros como La misa criolla y el de Mujeres argentinas", sumó. Para cuestionar los comentarios del diputado nacional, destacó que "cuando Pichetto dice que 'el charango no tiene nada que ver con nosotros' demuestra que obviamente no sabe nada sobre la historia del instrumento, su origen y las regiones de donde proviene". Además, destacó que "cuando hablamos de nosotros o sea los argentinos, debemos incluir a todos los grupos que conforman la población".

"Aunque hoy el charango es un instrumento interpretado por gente de todo tipo de etnia, en su origen nace en la población andina. Collas, blancos y mestizos conforman hoy el conjunto de los habitantes de la provincia de Jujuy, todos los argentinos", reflexionó. "Pese a que en el caso de los collas, tengo entendido que en algún momento no eran ni considerados en los censos. Será que el nosotros que con la música del charango no tiene nada que ver, ¿lo dice en referencia a los porteños? ¿O será que no tiene ninguna relación con la ascendencia racial a la que él pertenece?", se preguntó el músico.

Gustavo Santaolalla ganó el Oscar a mejor banda sonora por Secreto en la Montaña en 2006.

En este sentido, insistió en que no se puede "pretender definir una identidad argentina que no incluya a todos los habitantes de nuestro país". "Definitivamente hay miles de personas, y no solamente en el noroeste argentino, sino en todo el país y en otros lugares del mundo, que identifican a la música andina y al charango como a una de las expresiones que conforman la identidad musical argentina", sostuvo.

Para cerrar, agregó: "Humildemente aconsejo al Sr. Pichetto que revise el concepto que tiene de nuestra identidad, que tal vez use su espacio de la comunicación para abordar temas más asociados con la política y finalmente, que deje a gente más capacitada hacer comentarios sobre nuestra música y sus instrumentos".

Qué dijo Pichetto sobre el charango

"He sostenido siempre la urgencia de discutir en serio la política migratoria y la modificación de las condiciones para acceder a un documento y a la ciudadanía, que fueron pensadas para otro tiempo. Ningún gobierno ha tenido una posición coherente y seria sobre el tema", había escrito Pichetto en su perfil de X (ex Twitter).

"¿Qué hacemos con los migrantes que vienen a la provincia de Buenos Aires, sin trabajo ni proyecto de vida en Argentina, y terminan engrosando las villas o durmiendo en las calles de la ciudad? Ordenar la migración es la discusión que nos debemos. O podemos seguir entretenidos con el chiste del charango", agregó.