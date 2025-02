Impacto en el folklore por lo que confesó el Chaqueño Palavecino sobre Eva Perón: “Una foto”

El Chaqueño Palavecino se manifestó sobre la figura histórica del peronismo y asombró a todos en el folklore.

El popular Chaqueño Palavecino es una de las figuras más destacadas del folklore y por gran trayectoria artística le valió una importante distinción en la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, a lo largo de sus 65 años junto a la música, el referente salteño siempre llevó a su lado las fotos de dos figuras históricas de nuestro país. Una revelación que generó un gran impacto en el mundo artístico y político.

En una entrevista, que brindó el Chaqueño Palavecino hace algunos años, detalló su llegada a Buenos Aires cuando tenía 18 años: “Lo que más me impresionó fue la entrada por la Panamericana. Le teníamos miedo, no era fácil entrar a ese monstruo que ya era Buenos Aires y uno no conocía”. “Hasta hoy, su arquitectura me vuelve loco. Me gustaba visitar los monumentos históricos, el Obelisco, el Cabildo, la Casa de Gobierno”, detalló.

Del mismo modo, se expresó sobre los paisajes y sitios que visitó gracias a su canto: “La Argentina tiene tantos lugares. Tengo la suerte de recorrer el país, y puedo decir que hay gente buena en todas partes, podría vivir en cualquier lado, no hay una provincia que no tenga un lugar lindo”.

“También me gusta mucho el mar, el agua me tranquiliza. Siempre he ido a Villa Gesell”, detalló el artista popular. Allí contó su método para pasar desapercibido entre la multitud de la costa bonaerense: “Y... te imaginás, yo en pantalones cortos y mostrando mi panza, confundo un poco. Sin la ropa de gaucho, paso bastante inadvertido. Por ahí agarro una bicicleta, me pongo la gorra, los lentes y salgo a pedalear”.

Luego, en una nota con La Nación, El Chaqueño Palavecino impactó a todos cuando le preguntaron si tenía algún objeto que llevara siempre cuando sale de viaje. “Siempre llevo alguna estampita de la Virgen y una foto de Eva Perón”, confesó el músico y sorprendió al demostrar su afecto por una de las figuras más importantes de la historia política de Argentina.

Martín Menem encabezó el homenaje al Chaqueño Palavecino en Diputados

El reconocido cantante y referente del folklore argentino, Oscar Esperanza, conocido como el "Chaqueño Palavecino", fue homenajeado en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso en conmemoración a sus 40 años de trayectoria musical y a su valioso aporte a la cultura del país.

El evento contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, quien destacó la importancia del reconocimiento a uno de los artistas más importantes del folklore argentino. Menem expresó: "Lo tengo acá hoy, más allá del cargo que tengo, me siento emocionado como ciudadano y le toca darle el reconocimiento de esta Cámara, así que muy feliz por esto".

El Chaqueño Palavecino agradeció a todos los interesados en realizar este homenaje y señaló: "Yo solo quería cantar, quería llegar, quería representar a mi país, mi región, a la argentinidad; y nos encontramos acá, con cuarenta años ya de trayectoria, agradecido a Dios por llegar a la gente en todos estos años ininterrumpidos con la música". El reconocido artista ha logrado cautivar al público a lo largo de los años con su música y se ha convertido en un referente del género.