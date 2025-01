Sorpresa en el folklore por lo que se supo de Cacho Deicas y el Chaqueño Palavecino: "Siempre"

Sorpresa en el folklore por lo que se supo de Cacho Deicas y el Chaqueño.

El Chaqueño Palavecino sorprendió al folklore al subir una publicación inesperada junto a Cacho Deicas, líder del grupo Los Palmeras. El mensaje del cantor que une al mundo del folklore y la cumbia en una impensada foto.

A través de su cuenta de Instagram, el Chaqueño Palavecino saludó a Cacho Deicas en el día de su cumpleaños con una fotografía amistosa: "Feliz Cumple Cacho querido! Desearte lo mejor, siempre. Y una pronta recuperación, abrazo enorme @cachodeicasoficial".

Este mensaje se da en medio de la crisis que están viviendo Los Palmeras tras el ACV que sufrió Cacho Deicas y lo sacó de los escenarios. La feroz interna entre Los Palmeras se habría originado con Marcos Camino en declaraciones al programa Secretos Verdaderos (América TV): "Desgraciadamente, no permiten que use el teléfono. No tiene comunicación con nosotros. No podemos hablar con él porque sus hijos no se lo permiten". Este comentario no cayó para nada bien en la familia Deicas y Luciano, el hijo de "Cacho", salió con los tapones de punta a exponer detalles de lo que vivió su padre con conversaciones elevadas de tono de él y Camino. "Mi padre vive por lo que hace, es su vida. Pero con todo lo que ya le dio al grupo, tiene que haber un límite en algún momento. Apenas estaba recuperándose y ya le pedían un mensaje para salvar los contratos. Esto deja mucho que desear", lanzó en redes sociales.

En los chats que filtró Luciano, se puede observar que la conversación no contaba con un tono amigable: uno de los focos de discusión fue que "Cacho" participó en un show de Uriel Lozano y no le cobró nada, tratándose de un gesto genuino por parte del cantante. "No le debíamos nada, le hicimos el favor de darle un lugar en nuestro show, no me creas estúpido, alguna vez hace algo positivo, trae una idea, preocúpate por aprender las letras, por tirar una idea", escribió Camino enojado. Esta situación fue el deterioro de la relación entre ambos, de acuerdo a la palabra de Luciano.

Quién es el reemplazo que entró por Cacho Deicas en Los Palmeras

Si bien hubo mucha gente que demostró su apoyo en este momento difícil por la salud de Cacho Deicas, en los últimos días se supo que entró un reemplazo del cantante a Los Palmeras y la publicación oficial desató un vendaval de críticas "¡Sin Cacho, no hay Los Palmeras! Cero respeto por el compañero, no hay que poner a otro cantante en su lugar"; "Lógico no es lo mismo sin Cacho. El chico que canta lo hace muy bien. Lamentablemente la vida continúa, hay contratos de por medio que hay que cumplir"; "Lo siento, pero sin Cacho no hay Palmeras. El joven es un excelente cantante, nadie lo niega. Pero Cacho es Cacho", fueron algunos de los comentarios expresados en relación al cantante Pablo López, su reemplazante.