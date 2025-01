Peteco Carabajal movilizó al folklore por lo que expuso en pleno Cosquín a sus 68 años: "Dejé"

Peteco Carabajal y una revelación que movilizó al folklore.

Peteco Carabajal se convirtió en uno de los máximos exponentes del ambiente del folklore en Argentina y viene de presentarse en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín en su edición 2025. Horas antes de su show, se vio un video en sus redes sociales oficiales en el que relató una de las situaciones más bisagras en su vida y movilizó al mundo de la música popular.

Cosquín está atravesado por un aluvión de música y cultura en el marco de la realización del Festival Nacional de Folklore. Además, en pocas semanas se llevará adelante el Cosquín Rock, por lo que la ciudad tendrá actividad artística durante bastante tiempo en esta temporada de verano. Peteco Carabajal, uno de los protagonistas de la cultura popular, se llevó todas las miradas tras su presentación en la jornada del miércoles 29 de enero, donde celebró 50 años en este ambiente.

Desde la organización del evento realizaron un posteo en sus redes sociales oficiales dialogando con el músico sobre sus inicios y uno de sus testimonios causó muchas reacciones en el público. "A principios del '74, yo dejé de trabajar en el último trabajo que no tenía que ver con la música, que era de encuadernación de libros", recordó.

Peteco Carabajal hizo vibrar a todo Cosquín tras su presentación.

"Ahí sí que empecé a tener hambre, pero feliz", añadió entre risas sobre las dificultades que atravesó al no tener un trabajo estable. "Muy contento que esta noche vamos a encender un fueguito lindo de la amistad, el reencuentro", celebró refiriéndose a cómo iba a ser la dinámica de su show marcado por la presencia de, por ejemplo, Raly Barrionuevo, miembros de su familia y toda la tradición de Santiago del Estero recreando la marcha de los bombos del Indio Froilán y la danza con referentes de la familia Saavedra.

Cacho Deicas rompió el silencio y confirmó lo que muchos pensaban de Los Palmeras: "Lo sabemos"

Cacho Deicas, el cantante de Los Palmeras, está atravesando uno de los momentos más difíciles de su carrera artística. Mientras se recupera de un grave ACV y enfrenta un escándalo que pone en peligro el futuro del grupo musical, el artista rompió el silencio y se manifestó en redes sociales con un impactante video.

A través de su cuenta de Instagram y en medio de los escándalos por una fuerte interna en el grupo Los Palmeras, el cantante Cacho Deicas le envió un saludo a quienes se acordaron de su cumpleaños y le mandaron mensajes de afecto: "Hola queridos amigos. Quiero agradecerles por este medio todos los saludos y todas las bendiciones que me han mandado. Sabemos que tuve un ACV muy importante pero bueno, hoy es el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado. Me han mandado saludos de lugares inhóspitos así que aprovecho la oportunidad para saludarles y agradecerles lo que hicieron por mí. Abrazo grande".

Este mensaje de Cacho Deicas se da en medio de una feroz interna entre Los Palmeras que habría originado Marcos Camino en declaraciones al programa Secretos Verdaderos (América TV): "Desgraciadamente, no permiten que use el teléfono. No tiene comunicación con nosotros. No podemos hablar con él porque sus hijos no se lo permiten". Este comentario no cayó para nada bien en la familia Deicas y Luciano, el hijo de "Cacho", salió con los tapones de punta a exponer detalles de lo que vivió su padre con conversaciones elevadas de tono de él y Camino. "Mi padre vive por lo que hace, es su vida. Pero con todo lo que ya le dio al grupo, tiene que haber un límite en algún momento. Apenas estaba recuperándose y ya le pedían un mensaje para salvar los contratos. Esto deja mucho que desear", lanzó en redes sociales.

En los chats que filtró Luciano, se puede observar que la conversación no contaba con un tono amigable: uno de los focos de discusión fue que "Cacho" participó en un show de Uriel Lozano y no le cobró nada, tratándose de un gesto genuino por parte del cantante. "No le debíamos nada, le hicimos el favor de darle un lugar en nuestro show, no me creas estúpido, alguna vez hace algo positivo, trae una idea, preocúpate por aprender las letras, por tirar una idea", escribió Camino enojado. Esta situación fue el deterioro de la relación entre ambos, de acuerdo a la palabra de Luciano.