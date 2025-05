El escenario político nacional se vuelve cada vez más complejo de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Mientras La Libertad Avanza (LLA) intenta afianzarse como la fuerza con mayor convocatoria a nivel país, el panorama en las provincias muestra matices que podrían entorpecer ese objetivo.

En La Rioja, se presentó un nuevo espacio que busca consolidarse como alternativa: el Frente Transformación. Este se presenta como una oposición firme al oficialismo nacional y promete disputar el terreno político a LLA, marcando claras diferencias con el proyecto que encabeza el presidente Javier Milei.

Tras la presentación oficial del nuevo espacio político, Gustavo “Guga” Canteros, uno de los principales referentes del Frente Transformación, dialogó con El Destape. El acto contó con la participación de figuras nacionales como la diputada libertaria mendocina Lourdes Arrieta y el diputado porteño Eugenio Casielles, fundador de La Libertad Avanza. Durante la entrevista, Canteros detalló los lineamientos y su posicionamiento frente al oficialismo nacional.

Tanto en la posición del frente como en las principales figuras que lo apoyan, hay un factor común: el desencanto con el principal partido libertario a nivel nacional. "Nosotros nacemos en el 2019 con la candidatura de José Luis Espert, cuando hablaba de libertad con sentido común. Nos fuimos separando a medida de que también iban cambiando las ideas", aseguró Canteros. Este distanciamiento se debe a que su espacio continuó "manteniendo esas banderas" de libertad bajo las que se fundó el partido, mientras notaron que, en LLA las ideas no responden a las "consignas de la libertad".

Cabe destacar que, en sus inicios en la política, Canteros tuvo un acercamiento con el peronismo a través de un trabajo en conjunto con La Cámpora, desde 2012 hasta 2015. Su trabajo consistía principalmente en "mejorar la calidad de vida" de las personas en las villas, en consonancia con su historia personal: "Perdí un hermano por las adicciones, por eso siempre me dediqué al tema. Adherí porque impulsaron la Ley de Salud Mental, donde ponían al adicto como un enfermo, y no como un delincuente".

"Milei habla de la libertad, pero después en Davos dijo que todos los homosexuales éramos pedófilos. Como homosexual no puedo estar de acuerdo con esas ideas. Ellos tienen ideas que nosotros nunca las avalamos, y no son liberales. Primero se reza que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, pero cuando yo te digo que soy diferente a vos me querés matar, o querés ir contra mí, o me ponés trolls, o te ponés a hablar e inventar calumnias mías. La libertad es el respeto, lo que hacen ellos no es libertad", subrayó el principal referente del Frente Transformación, en relación a la distancia entre ambos espacios de la oposición.

Bajo esta línea, apuntó contra el hostigamiento público del presidente libertario hacia quienes cuestionan sus acciones: "Se dice liberal pero después llama mandril a todo el mundo, siempre poniendo adjetivos a todo el mundo. Un liberal no hace eso, jamás vamos a combatir a alguien por el simple hecho de ser diferente".

"Hay que bajar los cambios. Eso es lo que nosotros entendemos, que la esencia de los argentinos es el encuentro, no el desencuentro. Después llorábamos al Papa Francisco porque se nos fue, pero mientras está se lo putea, se lo apedrea y se lo insulta", ejemplificó el referente político.

Con respecto a la situación socioeconómica del país, Canteros consideró que "la gente hizo un enorme esfuerzo todo ese tiempo y no está viendo el fruto de ese esfuerzo", lo que tensiona la relación entre el electorado y el oficialismo nacional. Si bien desde su espacio también defienden la liberación del mercado, aseguró que también sostienen "ciertas prioridades" a la hora de tomar decisiones. En este sentido, cuestionó la liberación en el mercado de celulares del exterior mientras "los remedios salen 100 dólares".

Quintela, un ejemplo de diálogo

Pese a su rol opositor al Gobierno provincial, Gustavo Canteros destacó diferencias entre la gestión de Ricardo Quintela y la del presidente Javier Milei: "Quintela es un hombre que conoce mucho la provincia y un hombre de diálogo".

En este sentido, subrayó uno de los principales obstáculos que enfrenta Quintela es la quita del punto extra de coparticipación que es negado por el Gobierno nacional: "Él tiene una gestión en la cual no está recibiendo desde hace dos años el punto de coparticipación, que fue (Martín) Menem el que lo entregó".

Asimismo, destacó que, desde su lugar de opositor, puede pedir una audiencia con el primer mandatario provincial porque Quintela lo va a escuchar en sus reclamos y sugerencias: "Yo no digo qué es lo que tiene que hacer porque la gente lo votó a él para gobernar. Pero por lo menos tiene eso de la escucha. Quintela tiene eso, tiene esa cercanía con la gente".

Por último, puso en valor la reciente gira internacional del Gobernador para buscar inversiones en Rusia y China: "Agarró la valijita y se fue a buscar él mismo. Estuvo afuera vendiendo en Rusia y en China. Esto habla bien de él".

En un mapa político cada vez más polarizado entre distintos factores y llenos de internas, el oficialismo nacional no logra hacer la excepción para concretar una mayoría sólida para ganar espacios en los distritos federales. Por otra parte, gestiones como la de Quintela logran consolidar un horizonte mucho más alentador para el peronismo, donde su política pública logra elogios en espacios propios y ajenos.