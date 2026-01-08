7 ene (Reuters) - ‍El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado ‍Cabello, dijo ⁠el miércoles por la noche que 100 personas murieron en el ataque estadounidense que derrocó al presidente Nicolás Maduro el sábado.

Caracas no ha ‌informado previamente de la ⁠cifra de ⁠muertos, pero el ejército publicó una lista con los ‍nombres de 23 fallecidos. Funcionarios venezolanos ⁠han declarado que ‌gran parte del contingente de seguridad de Maduro fue asesinado "a sangre fría", y Cuba ‌ha ‌declarado que 32 miembros de sus servicios militares y de inteligencia en Venezuela ​fueron asesinados.

Cabello agregó que Maduro tuvo una herida en la pierna y la primera dama, Cilia Flores, detenida junto a él, ‍sufrió una lesión en la cabeza durante la redada estadounidense.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ​a quien Cabello elogió durante su programa semanal en ​la televisión estatal como "valiente", decretó el martes ⁠siete días de luto por los militares fallecidos en el ataque

(Redacción Reuters )