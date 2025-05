Quintela cuestionó el proyecto económico de Milei: "Quiere dejar sin un peso a las provincias”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, manifestó su preocupación por la situación económica de la provincia, consecuencia del desfinanciamiento del Gobierno nacional. Esto fue en el marco del acto inaugural de la nueva luminaria en la avenida Homero Coronel Montes, en la zona sur de la Capital. Fue allí que el funcionario de la provincia del norte destacó la importancia de un Estado presente en el trabajo y desarrollo de la región.

Según el portal Medios Rioja, durante el acto Quintela aseguró que la falta de relación entre las provincias y Nación "no es un problema de La Rioja únicamente", y afirmó que "con La Rioja se profundiza aún más porque quitaron fondos extra que llegaban en compensación del punto de coparticipación que se le quitó a la Provincia, como todos conocen"

"Es una situación de todas las provincias argentinas donde el Estado -nacional- se ausentó de los problemas de las distintas provincias”, remarcó y cuestionó el modelo que impulsa el presidente de la nación: "Cabe preguntarnos para qué está un Estado nacional, si no es para ayudar a desarrollar y hacer crecer a las 23 provincias argentinas. Bueno, el presidente piensa de una manera diferente".

En esa línea, enfatizó que el presidente considera "que el Estado se debe ausentar, que el Estado no debe participar donde existen problemas en la sociedad, que la sociedad se la tiene que resolver por sí sola", y subrayó que desde su espacio se considera que "el Estado debe estar presente, de una manera eficiente, donde existen problemas y dificultades para que la sociedad resuelva cotidianamente los problemas que tiene”.

Además, subrayó que no se trata solo de fondos, ya que Milei "lo planteó claramente que quiere desfinanciar a las provincias, dejar sin un peso a las provincias, que es dejar sin posibilidades y oportunidades para que otra gente pueda desarrollarse y pueda satisfacer sus expectativas y sus sueños".

El problema de la ausencia del Estado

En el marco de los dichos del Gobierno nacional sobre el aumento que deberían realizar las provincias del IVA para mantener la coparticipación, Quintela aseguró que “eso es suficiente para darle sustento a lo que se dice", y destacó que "hay un presidente que plantea la ausencia del Estado. Más allá de que hay muchos gobernadores, compañeros que hacen esfuerzo para tener una buena relación, para tener un diálogo, se considera que el Presidente tiene una concepción equivocada de cuál es la responsabilidad de un Estado”.

"Nadie vota un presidente para estar peor. Todos votan a un presidente y a un gobernador para tratar de estar un poco mejor. Si encima el presidente dice en la cara que no va a dar una mano, que no va a ayudar, que no va a colaborar, que no va a hacer las obras, que no va a participar en mejorar la calidad prestacional de los distintos servicios, ¿cuál es la razón de ser de un Estado? ¿Cuál es la razón de ser que vos votes un presidente?", apuntó el funcionario riojano.

Las elecciones provinciales

En cuanto a la baja participación electoral en las provincias donde hubo elecciones, Quintela aseguró que en La Rioja se trabajará para convocar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles para que "cumplan con su responsabilidad, su obligación constitucional, pero fundamentalmente con el derecho de defender la noble tarea y el derecho constitucional de colocar un sufragio"

"La gente debe hacerlo, y debe hacerlo de manera consciente, a partir de lo que creen que es mejor para su situación, para su bienestar. ¿Quiénes consideran que son los que mejor los van a representar?", consideró el mandatario riojano y aseveró: "Quedó demostrado que todos los gobernadores, por lo menos que se presentaron el día de ayer, recibieron el apoyo de su sociedad. Ganó en Salta el gobernador, ganó en Jujuy el gobernador, ganó en Chaco el gobernador y ganó en San Luis el gobernador. Por lo tanto, los gobiernos que tienen nuestra filosofía, independientemente del partido al que pertenezcan, que están trabajando por la gente, para la gente y tratando de resolver los problemas de la sociedad, tienen el apoyo de la sociedad”.

En cuanto al desdoblamiento electoral en La Rioja, adelantó que todavía no saben, y consideró que "el 26 de octubre serán las nacionales. Lo que se debate, se discute, se analiza y se escucha la opinión de todos los compañeros para tratar de sacar una síntesis, es el tema si se desdobla o no se desdobla”.

Aumentos para empleados estatales

Al respecto de los aumentos salariales, destacó que se está "trabajando en eso; los recursos son los mismos, no tenemos incremento de recursos", y aseguró que se trata de "incrementar sin atosigar a los riojanos, de eficientizar. Que todos puedan hacer un pequeño aporte pagando las contribuciones y pagando los impuestos, a los efectos de que cuanto más se abarque la base impositiva, más recursos se tendrán para atender".

"Que la gente pueda tener, del sector público por lo menos, unos pesos en el bolsillo como para poder consumir y mover la economía”, subrayó Quitela, y concluyó: "Que tengan esperanza. Que, a pesar de las dificultades, vamos a trabajar para ayudar a nuestra gente de todos los departamentos, de todos los distritos, para que por lo menos la obra y los servicios básicos los puedan tener"