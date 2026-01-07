Taiwán dice que las maniobras bélicas de China pretendían socavar el apoyo mundial a la isla

FOTO DE ARCHIVO. Un autobús pasa frente a una pantalla gigante que muestra noticias sobre los ejercicios militares "Misión Justicia 2025" de China en Taiwán, en Pekín, China

‍Las maniobras bélicas de China en torno a Taiwán la semana pasada formaban parte de una campaña para contrarrestar el creciente apoyo internacional a la isla y ‍un intento de desviar la atención ⁠de los problemas económicos de Pekín, dijo el miércoles la principal agencia de seguridad taiwanesa.

Como parte de sus maniobras, denominadas "Misión Justicia 2025", China disparó decenas de cohetes hacia Taiwán y desplegó un gran número de buques de guerra y aviones cerca de la isla. Esto provocó la cancelación de decenas de vuelos nacionales en Taiwán y despertó la preocupación de los aliados de la región y de Occidente.

"Los simulacros centrados en Taiwán tenían una clara intención política: contrarrestar en la escena internacional el apoyo de los socios democráticos a Taiwán", dijo ‌la Oficina de Seguridad Nacional en un informe al Parlamento. Reuters tuvo ⁠acceso a una copia del informe.

Los simulacros, los ⁠más extensos de China hasta la fecha en cuanto a cobertura, también pretendían "redirigir la ira pública por los reveses económicos y el desorden social en el país hacia un sentimiento ‍nacionalista enmarcado en la 'resistencia a la interferencia externa'", según el informe.

Según el informe, China ha estado intensificando una campaña "híbrida" para presionar a Taiwán militar ⁠y económicamente, lo que ha provocado la ‌resistencia de sus socios democráticos en Estados Unidos y Europa.

El texto también hacía referencia a un comentario de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán a finales del año pasado. Dijo que un ataque chino a Taiwán, gobernado democráticamente, podría considerarse una amenaza existencial para Japón. Según el informe, este comentario subraya que la seguridad en ‌el estrecho de ‌Taiwán se considera directamente relacionada con la estabilidad en el Indo-Pacífico y el orden internacional.

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China no respondió a la solicitud de comentarios sobre el informe.

En su rueda de prensa habitual del miércoles, la oficina dijo que los recientes ejercicios militares en torno a Taiwán, ​incluidos los celebrados la semana pasada, tenían como objetivo "defender firmemente la soberanía nacional y la integridad territorial".

Los ejercicios también tenían como objetivo "defender los intereses compartidos de los compatriotas a ambos lados del estrecho y los intereses fundamentales de la nación china", dijo.

Pekín reclama Taiwán como territorio propio y no ha descartado el uso de la fuerza para poner la isla bajo su control. Taipéi se opone firmemente a las pretensiones de soberanía de China y afirma que solo el ‍pueblo de Taiwán puede decidir su futuro.

Según el comunicado, durante los simulacros, China utilizó medios de comunicación estatales, contenidos generados por inteligencia artificial y "ejércitos de trolls" en Internet para amplificar sus mensajes, poner en duda las capacidades del ejército taiwanés y socavar la confianza en el presidente Lai Ching-te y en Estados Unidos.

Según el comunicado, 799 cuentas difundieron en cinco días ​unos 19.000 "mensajes polémicos" a través de varias plataformas de medios sociales.

En el primer y segundo día de simulacros, el Gobierno de Taiwán recibió más de dos millones de ciberataques, según el informe. Entre ​los participantes más activos figuran los grupos de piratas informáticos APT24 y BlackTech, vinculados al Ejército Popular de Liberación.

Según el informe, las fuerzas armadas chinas han sincronizado ⁠las campañas de piratería informática con ejercicios militares en torno a Taiwán para "perturbar el entorno de ciberseguridad de la isla e inquietar la moral pública".

China ha negado sistemáticamente estar implicada en ataques informáticos.

