¿Qué productos no se pueden pedir por las apps de delivery?

Qué no puedo pedir por una app de delivery

Las aplicaciones de delivery son una alternativa más que interesante cuando se necesita resolver una urgencia, ya sea de comida o cualquier otro producto que se necesite en el hogar. Sin embargo, hay una serie de objetos que la personas encargadas de retirar el pedido no tienen permitido trasladar y que los llevará a rechazar de manera inmediata la solicitud que se les generó. Son varias las consideraciones a tener en cuenta.

Los repartidores pueden visualizar en sus celulares las órdenes que se encuentran disponibles y determinar si se trata de un pedido de rápida resolución o que les demandará realizar un recorrido más que extenso. También se les notifica el dinero que pueden recibir. Esto explica porque muchas veces una orden tarda en ser aceptada o demora en llegar, debido a que se trata de combinar la mayor cantidad de entregas posibles dentro de un determinado rango para aumentar las ganancias.

"No bueno", expresó Abriifer, como figura su cuenta de X (Ex Twitter). Un comentario que es producto de una reacción a una serie de notificaciones que un repartidor de Rappi comenzó a mandarle. "Cancelalo no me hagas perder tiempo. Suficiente pedidos de mierda tuve hoy", le señaló la persona. "Bajá y recibí tu pedido, no te enojes", le volvió a escribir unos minutos después. El motivo estuvo enfocado en que había solicitado nada más una Coca Cola Zero.

Esto provocó un interesante debate en los comentarios. "No te cuesta mucho ir al kiosco de al lado a pedirte una zero, no es serio", le señaló una mujer. "¿Cuál sería el problema? Si está pagando el envío", respondió un hombre. "¿Qué te costaba ir a una tienda?", se sumó una tercera persona. "Te lo mereces, 20 metros y al kiosco", le recriminó alguien más. La mayoría de las opiniones apuntaron a que se trata de un exceso de comodidad y que el repartidor podría haber usado ese tiempo para otras entregas.

¿Qué pedidos no se encuentran permitidos?

Lo primero a mencionar es que todo lo que se encuentra dentro de la aplicación está permitido y se puede solicitar su entrega. Solo depende de que el repartidor acepte o no el pedido que le llegó. Por otro lado, hay determinadas empresas que ofrecen un servicio de recogida y en este caso se aconseja que no se lo utilice para productos como armas, explosivos, sustancias peligrosas o que requieran de condiciones especiales refrigeración.

Además, se debe considerar que el pedido tiene grandes chances de ser rechazado ante una mínima sospecha. "RAPPI se reserva el derecho a cancelar un pedido sin necesidad de alegar justa causa. En caso de cancelación realizada por RAPPI, el Usuario tendrá derecho al reembolso por hasta el valor de la totalidad de la orden abonada", se expone en los términos y condiciones para entregas en la Argentina.