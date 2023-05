¿Qué pasa si no recibo mi pedido de Rappi?

La plataforma de delivery puede presentar inconvenientes durante el momento de recibir una orden.

Rappi es una plataforma dedicada al servicio del delivery que dentro de su propuesta aparecen diversos tipos de locales gastronómicos y comercios que ofrecen sus productos a clientes, quienes solicitan lo que desean a través de una aplicación, ya sea desde el celular o desde una computadora. Teniendo en cuenta este panorama, en algunas oportunidades se pueden presentar inconvenientes que probablemente modifiquen la experiencia de usuario. Qué ocurre cuando no recibo un pedido que ordené en esta app.

¿Por qué se puede cancelar un pedido?

Al momento de realizar un pedido puede suceder el producto finalmente no llega al destino indicado y en muchos casos puede ser cancelada por diferentes motivos: sea por decisión del cliente que ya no desea el pedido, por errores por parte del local que lo produce, por cambios realizados en la orden o también porque el envío tarda más del tiempo que en la plataforma se indica.

El primer caso está vinculado al aliado y la orden no se encontrará en la pantalla inicial sino en el Historial de Órdenes. En este apartado se pueden visualizar los pedidos que han ingresado y así mismo el estado de cada uno de ellos. En el caso de que esta haya sido cancelada por el cliente o por personal de soporte, aparecerá con color rojo en la columna 1 (la que indica "por aceptar") y posteriormente se va a generar una notificación por este suceso.

Si esto sucedió, al local no tendría que concurrir el "rappitendero" para reclamar el pedido. Pero, en caso de que la cancelación se haya realizado luego de que el aliado se haya llevado la orden, la misma no deberá ser entregada a destino. Por eso es muy importante notificar el estado en el que se encuentra este delivery.

En este sentido, si ya había terminado la preparación del producto y este se encontraba dentro del tiempo sugerido y así mismo fue confirmada por el cliente, se le devolverá un porcentaje del costo de la orden. Para mayores detalles al respecto, el usuario puede comunicarse con un ejecutivo de soporte.

Independiente cual sea el motivo por el que ya no se quiere el pedido o que no llegó a manos del cliente, se puede solicitar el reembolso total del dinero ingresando al Historial de pedidos dentro de la opción Mi Perfil. Para que esto quede efectivo habrá que seguir los siguientes pasos.

A) Si la orden aún se encuentra en poder del comercio y todavía no se despachó, habrá que clickear el botón “Cancelar compra”. Inmediatamente saldrá en el estado de compra que ya no se desea recibir el delivery.

B) En el caso en que no esté disponible la opción “Cancelar compra”, habrá que ir a Necesito ayuda > Tengo un problema con el producto > Quiero cancelar la compra. Luego de haber realizado este proceso, la compañía solicitará que se escriba un mensaje explicando lo sucedido, y, si la orden no se envío, se cancelará la compra.

C) En caso de que el producto ya haya sido despachado, habrá que tener presente los siguientes aspectos: por medio de la app, hay que ingresar a la sección soporte e indicar si hay alguna duda respecto al pedido; luego, elegir el envío que se desea rechazar y clickear el botón de ayuda. En caso de hacerlo por la web, habrá que dirigirse a Centro de Ayuda, y luego en la sección de Tu Perfil hay que apretar la opción Pedir Ayuda.