El Gobierno informó que los residentes del Garrahan levantaron el paro, pero los profesionales de planta lo ratificaron

Mientras se recrudece el conflicto de la planta de trabajadores estable del Hospital Garrahan, el Ministerio de Salud informó que los médicos residentes levantaron la medida de fuerza prevista contra el desguace del gobierno de Javier Milei al centro de salud. Luego de que trabajadores del centro de referencia pediátrica denunciaran en diálogo con El Destape que se amenazó con despidos en el marco de la audiencia conciliatoria de esta tarde, desde la cartera de salud confirmaron a este medio el documento de la Asamblea de residentes del Garrahan que se envió este miércoles con la decisión.

"Por este medio queremos informar que en el día de la fecha la residencia de pediatría y articulada del Hospital Garrahan retoma su actividad laboral en forma regular, tomando la guardia desde el día de la fecha", puntualiza el texto que firma la asamblea. Los residentes aseguraron a este medio que darán detalles de su decisión en un comunicado próximamente.

Al mismo tiempo, los médicos de planta permanente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Profesionales y Técnicos continuarán con la medida de fuerza para este jueves porque denuncian que fueron "burlados" en la audiencia de este martes.

La agenda de medidas de los trabajadores del Garrahan

Esta semana, se definió que el paro arranque hoy miércoles a las 21 hs. hasta las 7 hs del viernes 6/6. Del mismo modo, votaron un paro de 48 horas para el 10 y 11 de junio.

Estaba previsto que los residentes se sumaran a la medida de fuerza. El lunes, el Gobierno Nacional decidió pagar $300 mil de bono a los residentes del Garrahan, pero los médicos afirman que todavía no llegan a cubrir los costos básicos de vida.

Interceptada por el móvil de LN+, Agustina una de las residentes que se reunió en ese momento con los representantes del Gobierno, contó cómo fue el diálogo que mantuvieron y lo que le ofrecieron. "Es un bono de $300.000 que es no remunerativo. Es decir que no va a formar parte de nuestro salario, sino que nuestro salario va a quedar en el mismo valor", subrayó.

Asimismo, la médica entrevistada aseguró que "solo se ofreció el bono", dejando caer todas las versiones que circularon en donde aseguraban que el Gobierno iba a ofrecer salarios de $1.300.000 a los residentes. "Es lo único que se ofreció y ya se efectivizó. No se nos dio lugar a debatir el monto y el plan de acá en adelante en cuanto a lo económico. No se dio lugar a una negociación, sino que se comunicó que el bono se ha otorgado".

El fracaso de la audiencia por la conciliación obligatoria

Las y los trabajadores del Garrahan comienzan el paro tras la negociación de esta tarde, en la que los trabajadores denunciaron que concurrieron representantes de tercera línea del Gobierno, en señal de cierto desdén hacia los trabajadores del hospital que reclaman por mejoras salariales para salir de la crítica situación de tener honorarios que no alcanzan los 800 mil pesos.

"Nos dicen es que venían a a enterarse cuál era el conflicto para elevarlo a las autoridades del Consejo de Administración (del Garrahan). Ninguna propuesta, la propuesta es cero, con lo cual se ratifican todas las medidas que están anunciadas, a partir de hoy a las 21hs hay un paro", subrayó Norma Lezana, secr. gral. de APyT.

En la misma línea, Alejandro Lipcovich, titular de la Junta Interna de ATE Garrahan, denunció que "Están yendo demasiado lejos". "Esto no es broma, esto no es un juego, es el principal hospital pediátrico del país, y hay una rebelión interna en el hospital, porque hemos llegado a una situación límite, y como si esto fuera poco, nos han traído una audiencia a tomarnos el pelo, como dijo Norma, hay una rebelión porque los trabajadores no aguantan más, porque están viendo que el hospital se va a pique, que la gente renuncia, que se están cerrando sectores, que no alcanza el presupuesto", sumó.

Noticia en desarrollo