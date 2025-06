Gabriel Danielo, el policía de la Ciudad que mató a su expareja y se suicidó en Moreno.

Violencia, crimen, una mujer de rehén y un suicidio como final de más de 10 horas de tensión en pleno centro de Moreno. Gabriel Fernando Danielo, efectivo de la Policía de la Ciudad, fue hasta el gimnasio donde trabajaba su ex pareja con quien tenía dos hijas y en medio de un violento ataque asesinó a otra mujer.

La víctima fatal fue Marcela Heredia, una mujer con quien la ex pareja de Danielo tendría una relación sentimental y a quien el oficial inspector de la policía culpaba por el fin de su relación. Algunas de esas cuestiones las dejó escritas en dos cartas que tiró por una ventana mientras estaba atrincherado en el gimnasio y fueron tomadas por la policía e incorporadas al expediente que lleva adelante la fiscal Betina Guillerón.

Según esa investigación, el ataque de Danielo fue poco después de que su ex pareja lo denunciara por violencia de género y pidiera una restricción perimetral. El pedido de la mujer era que el policía no se acercara a ella ni que tampoco lo hiciera a la casa donde habían convivido junto a sus dos hijas. Pese a las denuncias y a que el círculo familiar conocía los episodios de violencia, nada alcanzó y el policía con su arma reglamentaria fue hasta el gimnasio donde sabía que estaban las mujeres y comenzó el ataque.

Tras el brutal crimen de Marcela, el policía irrumpió en el gimnasio y mantuvo cautiva a su mujer para luego liberarla y mantenerse atrincherado. Si bien los negociadores de la Policía Bonaerense, del GAD y del grupo Halcón trataron de que deponga su actitud y buscaron a través de comunicaciones con la familia que Danielo se entregara, después de más de 10 horas de tensión extrema, el policía se suicidó de un disparo en la cabeza.

Fuentes cercanas a la investigación aseguraron a El Destape que el hombre dejó escritos “culpando a su ex pareja y a la mujer que asesinó porque decía que esa era la causa de su separación y del alejamiento de la casa”. Además, las mismas fuentes señalaron que “más allá de la violencia física y del brutal ataque, Danielo pedía hablar por teléfono con su ex pareja porque insistía en recriminarle por el ataque que había llevado adelante”. Para los investigadores, “él tenía la decisión final tomada, pero buscaba hacer sufrir a su ex pareja lo más posible”.

En ese sentido, los investigadores aseguraron que la denuncia por violencia de género no figuraba en su legajo al momento del ataque, ni tampoco había medidas de reproche contra el policía, “por eso tenía su arma reglamentaria con la cual llevó adelante el ataque”.

Según la investigación, el oficial Danielo acumulaba deudas privadas, pero no tenía ninguna retención de haberes, ni siquiera con respecto a la manutención de sus hijas. Ahora, la fiscal analiza algunas declaraciones y espera resultados de pericias y autopsias, aunque se descarta que el expediente por el femicidio, resistencia a la autoridad y amenazas se cerrará por el suicidio del brutal femicida.