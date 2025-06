Quién era Gabriel Fernando Danielo, el policía que mató a la novia de su ex y se suicidó en Moreno

En el mismo día en que se cumplían diez años de la primera marcha de Ni Una Menos, un nuevo femicidio volvió a sacudir a la Argentina. Esta vez, el horror ocurrió en el partido bonaerense de Moreno, donde un efectivo de la Policía de la Ciudad asesinó a balazos a la pareja actual de su ex, la tomó de rehén y luego se suicidó tras horas de tensión.

Cerca de las 17, Gabriel Fernando Danielo, de 39 años, llegó armado hasta un gimnasio ubicado en las calles Roque Sáenz Peña y Centenario, en Moreno. Allí entrenaba su ex pareja, con quien compartía dos hijos. La víctima fatal fue Mariana Heredia, la mujer que actualmente estaba en pareja con la ex de Danielo.

Horas previas al episodio, la mujer había denunciado que Danielo la había agredido en el mismo gimnasio donde después ocurrieron los hechos. Según consta en la denuncia, el policía acudió a su lugar de trabajo -el gimnasio donde 24 horas más tarde ocurrió el asesinato- para llevarse a uno de sus hijos y allí, comenzó una fuerte discusión. En la denuncia no se observan detalles, pero la denunciante aseguró que el hombre le hizo diversos reproches para luego, mientras la situación escalaba, empujarla por las escaleras. Ya en el suelo, comenzó a golpearla con los puños en la cabeza y el cuerpo, para luego ahorcarla contra la pared. Ella se zafó y el policía la intentó manipular y convencer de que no lo denuncie. Finalmente, lo denunció ante la UFI 5 de Moreno.

¿Quién era Gabriel Fernando Danielo?

Gabriel Fernando Danielo era oficial de la Policía de la Ciudad desde hacía casi siete años. Antes, había prestado servicio durante 12 años en la Policía Federal Argentina (PFA). Su destino más reciente era en la División Comisaría Vecinal 2B, aunque también había trabajado en el área de Pacificación de Barrios.

Gabriel Fernando Danielo era policía de la Ciudad desde hace 7 años.

Desde la Policía de la Ciudad informan, cuerpo que integra hace casi 7 años, que "no tenía denuncias" y sus pruebas psicológicos "le daban bien". "No tenía abiertas carpetas psicológicas", cerraron. La evaluación de su perfil psicológico, entonces, derriba la hipótesis de un brote o desequilibrio momentáneo. El ataque fue planificado, premeditado y ejecutado por odio.

Las actuaciones del caso quedaron a cargo de la UFI N°2 de Moreno, que lo recaratuló como “homicidio agravado, amenazas, resistencia a la autoridad y suicidio”. En el lugar del hecho, se incautó una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, con ocho proyectiles intactos y seis vainas servidas.

Antes de dispararse, Danielo habría dicho a los efectivos que intentaban contenerlo: “No hay nada que negociar, si voy preso es femicidio”. Las autoridades expresaron: "Entrar no era una opción, el único escenario era dispararle. No exigía nada, no presentaba demandas: sólo quería hablar con su ex".

Además de asesinar a Heredia, Danielo mantuvo como rehén a su ex pareja, "sosteniéndola por el cuello y apuntando con un arma a la altura de la cabeza". Luego del trágico suceso, la mujer fue trasladada a un Centro Asistencial.