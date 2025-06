Femicidio en Moreno: un policía mató a la pareja de su ex y se suicidó

Durante la tarde del martes, el partido de Moreno se vio conmocionado por un brutal femicidio en el marco del décimo aniversario de Ni Una Menos (NuM). Según indicaron fuentes policiales, el hombre identificado como Gabriel Fernando Danielo se acercó hacia el gimnasio de su ex, con quien comparte dos hijos y cuando su actual pareja intentó negarle la entrada, la mató brutalmente a balazos. Tras permanecer atrincherado durante varias horas, se suicidó. El pasado lunes, la mujer lo había denunciado y tenía una restricción perimetral luego de convivir con él en Villa Salas.

La situación se desató cerca de las 17, en el oeste bonaerense, entre las calles Roque Sáenz Peña y Centenario. La policía recibió un alerta luego de que, a través de un llamado al 911, avisaran de diversas detonaciones de arma de fuego. Un móvil de la Comisaría 1ª de Moreno se acercó al lugar y los efectivos hallaron el cuerpo de una mujer, tendida en la vía pública, con una herida de arma de fuego y todavía, con signos vitales.

El hombre de 39 años se acercó al gimnasio y tras una discusión, baleó a la actual novia de su ex. Luego, se atrincheró con la segunda mujer, de 35 años. Finalmente, lograron disuadirla y la víctima fue liberada. Según contó ante los policías, tras liberarse, Danielo se presentó en el gimnasio y como ella no lo quiso recibir -por tener la restricción perimetral solicitada a la Justicia-, comenzó con los disparos. Heredia (46) fue brutalmente asesinada. "Se ofuscó y le disparó a (Mariana) Heredia, la actual pareja de su ex", sostienen en el informe policial.

Gabriel Fernando Danielo forma parte de la Policía de la Ciudad hace casi 7 años, luego de un paso de 12 años por la Policía Federal Argentina (PFA). Según indicaron a este medio fuentes oficiales, trabajaba en la División Comisaría Vecinal (2B) y antes, estuvo en la Pacificación de Barrios. "No tiene denuncias, tiene sanciones normales como apercibimientos y suspensiones (por llegadas tarde)", indicaron a El Destape.

Al mismo tiempo, aseguran desde la Policía de la Ciudad, sus pruebas psicológicas "le daban bien"; por lo que queda en claro que no cometió el sanguinario femicidio en medio de un brote sino por odio. Sostienen, además, que no tenía denuncias previas de violencia ni denuncias internas por situaciones graves. "No tenía abiertas carpetas psicológicas", cerraron.

Más allá de esto, Danielo mató a Heredia y tomó de rehén a su pareja, manteniéndola "por el cuello y apuntando con un arma a la altura de la cabeza". Tras la liberación, A.F. fue trasladada a un Centro Asistencial. Mientras tanto, personal de las fuerzas de Seguridad intentaron disuadir al policía aunque sin éxito. "Entrar no era una opción, el único escenario era dispararle. No exigía nada, no presentaba demandas: sólo quería hablar con su ex", agregaron.

"No hay nada que negociar, si voy preso es femicidio", dijo. Finalmente, ingresaron al gimnasio y el policía de la Ciudad realizó un disparo a la altura de su cien -con el arma que asesinó a Heredia- durante la madrugada. Si bien fue derivado al hospital local, su grave estado de salud hizo que perdiera la vida a los pocos minutos.

"Personal de la Policía Científica realiza funciones específicas y se incauta pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros con almacén cargador y 08 proyectiles intactos y seis vainas servidas incautadas", expresan en el informe de la Policía Bonaerense al que accedió El Destape. Dichas actuaciones fueron recalatuladas, luego de que se quitara la vida, a "homicidio agravado, amenazas, resistencia a la autoridad y suicidio" por la UFI N° 2 de Moreno.