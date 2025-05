Milei espera un batacazo contra el PRO, suspendió su viaje y Adorni se guarda hasta el domingo

En un día de retrocesos, dudas y cancelaciones, el Gobierno ya tiene todo listo para el domingo de elecciones. Javier Milei no se irá de viaje a Roma y se quedará apoyando a su candidato, Manuel Adorni, en las legislativas de CABA. En Casa Rosada esperan un batacazo contra el PRO.

Los libertarios creen que el domingo le dan el tiro final al macrismo. Es una de las conjeturas que voló por Balcarce 50 como causa para que Milei y su hermana, Karina, se queden a celebrar en la Ciudad de Buenos Aires. Suspendieron entonces sus vuelos a Vaticano para presenciar la asunción del nuevo papa, León XIV. Estarán entonces allí la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el Canciller Gerardo Werthein.

La única batalla que le interesa al Gobierno es ganarle al PRO, a los Macri. Hacia eso irán los Milei al bunker en el Hotel Libertador el domingo. La Libertad Avanza, si sale bien, saldrá empoderada para las negociaciones que restan en el año. El foco, claro, está puesto en la Provincia de Buenos Aires, donde los violetas quieren mandar y poner a gusto y piaccere a los dirigentes amarillos que quieran y prefieran. ¿Macri? Afuera.

El anuncio que no fue

Por su parte, el vocero sorprendió a media tarde. El Gobierno pidió toda la semana estar atento al jueves que se venía "una bomba económica". Es el decreto para que los argentinos usen los dólares que tiene abajo del colchón. Iba a ser el anuncio hoy de una medida controversial y de mucha explosión mediática. Pero iba a quedar por un lado opacado por los cierres de campaña del PRO y de Leandro Santoro. Y por otro lado, el vocero iba a quedar acusado de usar su lugar para privilegiarse.

Por eso mismo Adorni tuvo que bajar los anuncios. En el Gobierno todas las fuentes confirmaron que "el proyecto ya está listo para darse a conocer". No fue la causa por no estar terminado. "No vamos a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales para todos los ahorristas argentinos, el anuncio económico que tenía preparado el Gobierno Nacional para el día de hoy queda postergado. Fin", tuiteó el vocero para despejar dudas.

Desde el Ministerio de Economía y desde Casa Rosada confirmaron que el anuncio se hará finalmente la semana próxima y lo hará el propio Adorni en una conferencia de prensa. De esta manera, el Portavoz de Milei se guardará hasta el domingo de elecciones. Luego de tres días de anuncios y conferencias, Adorni no habló el jueves y ni lo hará el viernes, como estaba pautado.