Alarmante situación educativa en Santa Fe: solo 1 de cada 4 chicos de 2º grado de primaria lee bien

Los resultados de la primera Evaluación Santafesina de Lectura, realizada en noviembre de 2024 a estudiantes de segundo grado de la provincia de Santa Fe, revelaron datos preocupantes respecto al nivel de alfabetización y comprensión lectora de los niños y niñas. El ministro de Educación, José Goity, encabezó la presentación y calificó la situación como “crítica y alarmante”. Entre otros datos, Santa Fe reveló que 4 de cada 10 alumnos de 2º grado de primaria no lee con fluidez y que solo 1 de cada 4 logra hacerlo de forma óptima.

La evaluación alcanzó a 50.402 estudiantes, el 95% del total estimado para segundo grado (52.926 alumnos), con una cobertura que fue destacada incluso a nivel internacional. Según explicó Goity, “eso no hubiera sido posible sin el compromiso de los docentes. Es un estándar que sorprende”. Pese a sus elogios, la realidad marca que el gobierno de Maximiliano Pullaro atenta contra el sector educativo y los maestros se ven afectados por el modelo de ajuste del mandatario radical.

La participación que destaca el ministro Goity contrastó fuertemente con los resultados obtenidos, que encendieron las alarmas en la provincia:

están en el nivel Principiante 2, con silabeo predominante. Solo el 30% alcanzó el nivel Intermedio, y apenas un 8,8% se ubicó en el nivel Fluido, que es el esperado para segundo grado.

Al proyectar estos datos a tercer grado, el diagnóstico se torna aún más grave: “Tenemos 19.534 chicos que no llegan a cuestiones mínimas de alfabetización. Muchos de ellos, casi 5.000, no leen, y casi 20.000 lo hacen muy mal o no alcanzan el umbral mínimo”, detalló el ministro Goity durante la presentación.

“Lo que estamos presentando es inédito. Jamás en Santa Fe se llevó adelante una prueba propia que enfocara en aprendizajes. Los resultados son categóricos respecto al problema grave y dramático que tenemos en educación y alfabetización”, señaló el funcionario. El ministro no dudó en señalar responsabilidades: “Hubo un sesgo ideológico que planteó la evaluación como negativa. Nosotros también lo pensamos así alguna vez, pero sabemos que no es así: evaluar, no estigmatiza, al contrario, reconoce al sujeto”.

Un pueblo cordobés que solo tiene educación pública obtuvo el mejor resultado de las pruebas Aprender

Las pruebas Aprender realizadas en 2023 indican que, en Argentina, el 94% de los estudiantes que ingresan a primer grado llegan a sexto a tiempo. Sin embargo, sólo el 45% lo hace “en tiempo y forma”, es decir, con conocimientos satisfactorios en lengua y matemática. Este último porcentaje fue altamente superado por las escuelas del departamento cordobés de Pocho, en las cuales esa cifra asciende al 79%.

Hay otro dato que agranda todavía más este reconocimiento: 18 de las 19 instituciones educativas primarias del Departamento son escuelas rurales. La restante es la Escuela “General San Martín”, de la localidad de Salsacate, la cual se encuentra en el Valle de Traslasierra, casi en el límite con el territorio de La Rioja. Los chicos que forman parte de este pequeño pueblo de 2.000 habitantes, uno de los distritos más pobres de la Provincia, avanzan a contramano de las estadísticas.

Claudia Toledo, la directora de la única escuela primaria del pueblo, aseguró que este logro de la comunidad educativa local "es muy emocionante". “Yo sé del esfuerzo de los chicos y de los docentes. Y ver que, desde esta zona árida, donde el calor o las heladas se comen todo lo que plantamos, que brote y crezca el conocimiento, que nuestros chicos sean el orgullo nacional, nos llena el alma”, afirmó Toledo en diálogo con La Nación.

Asimismo, enumeró que “es todo un trabajo de docentes, las familias, los chicos, la disponibilidad, la responsabilidad, el sentido de pertenencia”. La escuela estableció planes de mejora en las materias incluidas dentro del Aprender, así como en lectura, que contribuyeron a que “casi 8 de cada 10 chicos lleguen en tiempo y forma” a sexto grado. Según cuentan los directivos, otro de los grandes avances de la institución fue la implementación de la jornada extendida. Los jóvenes almuerzan en la institución y continúan formándose en ciencias, artística, lengua extranjera, literatura y educación física.

Dentro de los factores que les permitió ser los "abanderados" nacionales, los alumnos parecen tener una vida diferente a la que, por ejemplo, transitan los estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires. Los 126 chicos cordobeses que asisten a la General San Martín no utilizan con frecuencia el celular: la conectividad es bastante mala y, además, solo el 22% de los hogares tiene acceso a internet, según los datos del último censo. Asimismo, en uno de cada tres hogares ni siquiera hay un celular con acceso a redes. Las estadísticas son las más bajas no solo de la provincia, sino también del país.