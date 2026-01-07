Irán ejecuta a un hombre acusado de espiar para Israel

FOTO DE ARCHIVO. Una bandera iraní ondea frente a la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en Viena, Austria

Irán ejecutó a un hombre acusado ‍de espiar ⁠para Israel, informó el miércoles el medio del poder judicial iraní Mizan, e identificó al acusado como Ali Ardestani.

Enredado en una guerra en la sombra con ‌Israel que dura ⁠décadas, Irán ha ⁠ejecutado a muchas personas a las que ha acusado ‍de tener vínculos con el servicio de ⁠inteligencia israelí y ‌de facilitar sus operaciones en el país.

"La condena a muerte de Ali Ardestani por el ‌delito ‌de espionaje a favor del servicio de inteligencia Mossad al proporcionar información sensible del ​país se llevó a cabo tras la aprobación del Tribunal Supremo y a través de procedimientos legales", dijo Mizan.

Las ejecuciones de iraníes ‍condenados por espiar para Israel han aumentado significativamente este año, tras el enfrentamiento directo entre los dos ​enemigos regionales en junio, cuando fuerzas israelíes y estadounidenses ​atacaron las instalaciones nucleares iraníes.

Con información de Reuters