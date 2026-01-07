Irán ejecuta a un hombre acusado de espiar para Israel

Irán ejecutó a un hombre acusado de espiar para Israel, informó el miércoles el medio del poder judicial iraní Mizan, e identificó al acusado como Ali Ardestani.
Enredado en una guerra en la sombra con Israel que dura décadas, Irán ha ejecutado a muchas personas a las que ha acusado de tener vínculos con el servicio de inteligencia israelí y de facilitar sus operaciones en el país.
"La condena a muerte de Ali Ardestani por el delito de espionaje a favor del servicio de inteligencia Mossad al proporcionar información sensible del país se llevó a cabo tras la aprobación del Tribunal Supremo y a través de procedimientos legales", dijo Mizan.
Las ejecuciones de iraníes condenados por espiar para Israel han aumentado significativamente este año, tras el enfrentamiento directo entre los dos enemigos regionales en junio, cuando fuerzas israelíes y estadounidenses atacaron las instalaciones nucleares iraníes.
Con información de Reuters