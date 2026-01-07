Trump congela fondos para el cuidado infantil y la asistencia familiar en 5 estados demócratas

FOTO DE ARCHIVO. Una vista exterior del edificio del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en la calle C Soutwest en Washington, Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos va a congelar más de 10.000 millones de dólares en fondos federales para ‍el cuidado infantil y ⁠asistencia familiar a California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York, dijo el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), ante supuestas preocupaciones sobre fraude y mal uso.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha amenazado con recortes de fondos federales a organizaciones y estados por una serie de cuestiones desde que asumió el cargo: desde presuntos fraudes en programas en estados gobernados por ‌demócratas hasta iniciativas de diversidad y protestas universitarias ⁠propalestinas contra el asalto de Israel, ⁠aliado de Estados Unidos, a Gaza.

El martes, el HHS dijo que notificó a los cinco estados, todos con gobernadores demócratas, que su ‍congelación se aplicaba al "Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil" por valor de 2.400 millones de dólares, a ⁠la "Asistencia Temporal para Familias Necesitadas" ‌por valor de 7.350 millones de dólares, y al "Subsidio en Bloque para Servicios Sociales" por valor de 869 millones de dólares.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En un comunicado, el departamento señaló que el acceso de los estados a esos fondos quedaría restringido a la espera de ‌una nueva ‌revisión.

Los demócratas condenaron el plan.

"Nuestros hijos no deberían ser peones políticos en una pelea que Donald Trump parece tener con los gobernadores de los estados azules (demócratas)", dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que añadió que ​la medida era "vengativa" y "cruel". El gobernador de Illinois, JB Pritzker, también calificó la medida de "equivocada y cruel".

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que desde que asumió el cargo, Newsom ha bloqueado más de 125 mil millones de dólares en fraude.

En las últimas semanas, el Gobierno de Trump ha señalado a Minnesota, alegando que ‍los migrantes están cometiendo un fraude desenfrenado en el sistema de bienestar y en los programas de servicios sociales.

Responsables del Gobierno Trump han atacado con frecuencia y dureza a la comunidad somalí del estado, la mayor del país, así como al gobernador de Minnesota, ​Tim Walz, candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024, y a la representante demócrata Ilhan Omar, una somalí-estadounidense que representa en el Congreso ​a un distrito en Mineápolis.

Defensores de los derechos dicen que el Gobierno Trump está utilizando las investigaciones de fraude como ⁠una excusa para atacar a los migrantes y opositores políticos en general.

Con información de Reuters