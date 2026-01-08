Dónde queda el Caribe argentino que fue a visitar Messi.

En Funes, Santa Fe, un rincón del "Caribe" parece cobrar vida gracias al innovador desarrollo urbanístico Vida Lagoon. Este proyecto acaba de presentar su imponente Crystal Lagoon, un espacio de aguas transparentes que se convierte en el alma del complejo, con una playa de 12.000 m2 que invita a disfrutar del aire libre y el relax. Hace pocos días Lionel Messi fue a conocer el lugar.

Pero Vida Lagoon no es solo una laguna; es un modo de vida pensado para quienes buscan la combinación perfecta entre naturaleza, tecnología y confort. La tecnología Crystal Lagoons, pionera en Argentina, asegura una calidad de agua cristalina y un mantenimiento amigable con el ambiente, ideal para quienes valoran la sostenibilidad.

Además, el complejo ofrece una completa infraestructura con una casa club, un centro de eventos para distintas actividades, un restaurante con vistas privilegiadas a la laguna y un parque de conservación natural, que aporta un entorno verde y protegido para residentes y visitantes.

Este emprendimiento de vanguardia se ubica en la franja oeste del predio conocido como estancia La Polola, lindero al barrio Funes Town. Con una extensión total de 135 hectáreas, el proyecto dispone de 80 hectáreas exclusivas para lotes que oscilan entre 600 y 1200 m2, y 55 hectáreas destinadas a espacios verdes, calles y áreas comunes, conformando un barrio privado de alta categoría.

Lionel Messi revolucionó Vida Lagoon

Como en las playas más lindas del mundo, pero en Funes: Lionel Messi visitó el exclusivo barrio cerrado Vida Lagoon y sorprendió a vecinos y trabajadores al recorrer el lugar y sacarse fotos con quienes se lo cruzaron.

Según relataron quienes estuvieron presentes, la laguna cristalina y la playa artificial llamaron la atención del capitán argentino, que quiso conocer de cerca cómo, a pocos minutos de su vivienda en barrio Kentucky, existe un espacio con estética caribeña y características propias de destinos turísticos internacionales, pero ubicado a kilómetros del mar.

No es la primera vez que el lugar despierta interés por fuera del circuito local. Tiempo atrás, Ángel Di María eligió el mismo barrio para grabar un spot publicitario de estética playera, sin necesidad de viajar a la costa atlántica, aprovechando el paisaje y la ambientación natural del lagoon.