El folklore y el transporte público, en shock por lo que se supo del Chaqueño Palavecino en un colectivo

El Chaqueño Palavecino y una desconocida historia que une al folklore y al transporte público.

El Chaqueño Palavecino es uno de los artistas exponentes del folklore en Argentina y cada noticia en torno a su carrera en la música despierta muchas reacciones en el ambiente de la cultura. Es por eso que lo se supo en las últimas horas dejó en shock a sus fanáticos, ya que se vio involucrado en una situación que no solo está ligada al género musical que interpretó toda su vida, sino también al rubro del transporte público.

El 2024 del Chaqueño Palavecino estuvo atravesado por una seguidilla intensa de recitales en el marco de la celebración de los 40 años en el mundo de la música. Además de eso, lanzó nuevas canciones de su disco Quien me quita lo cantado y colaboraciones con otros artistas. En este sentido, se convirtió en tendencia por una historia desconocida en el marco de la publicación de una nueva canción.

Es que se lanzó el nuevo tema Guitarrero de amanecidas de Los Tekis, con las colaboraciones de Sergio Galleguillo y El Chaqueño Palavecino. El videoclip despertó muchas reacciones, ya que se lo vio al creador del tema Amor salvaje manejando un colectivo y se hizo pública una desconocida historia ligada al transporte público: El Chaqueño fue chofer de colectivo.

Desde los 23 años hasta los 37, trabajó como chofer de micros de larga distancia en las empresas Atahualpa y La Veloz del Norte. "Creo que ahí nació el solista, me acostumbré a escucharme", expresó el cantante en una entrevista brindada tiempo atrás. El rodaje del videoclip le generó muchas emociones, ya que recordó su etapa de colectivero que duró nada menos que 14 años.

Asombro en el folklore por lo que se filtró de Mirtha Legrand y El Chaqueño Palavecino: "Tan grave"

Mirtha Legrand y El Chaqueño Palavecino tienen una inesperada relación que se dio a conocer este último tiempo por un video que se filtró recientemente en las redes sociales. En el mismo, la conductora se había referido hacia al artista de folklore de 64 años con una serie de comentarios contundentes por una de las máximas polémicas del cantante que impactó de lleno a la música.

Sin dudas que el mundo de la televisión y la música suelen entrelazarse por los artistas que visitaron distintos programas de la pantalla chica. Si alguien recibió a innumerables músicos y actores fue Mirtha Legrand a lo largo de su trayectoria en los medios. En este contexto, se dio a conocer un inesperado video de la conductora hablando sobre El Chaqueño Palavecino.

El hecho se remonta al 2017, cuando El Chaqueño Palavecino protagonizó una polémica situación en la 27º Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes por un comentario hacia una mujer del público. "Esa está buena. ¡Más gorda tiene que ser todavía! ¡Tiene que tener esa cola así que junta agua atrás!", lanzó sobre una fanática que iba a subir al escenario junto a él.

"No fue tan grave, no me parece tan grave, no sé, son cosas que por ahí dice la gente del interior, pero no fue tan grave", expresó Mirtha en una entrevista que le hicieron tras ser interceptada en la puerta de un teatro. "Bueno, pidió disculpas ¿no?", agregó la conductora sobre la actitud del músico frente a sus dichos. Cabe recordar que El Chaqueño visitó varias veces al programa de Mirtha Legrand y mantienen una relación cordial.