Se filtró el video más tremendo de la caída del Chaqueño Palavecino

El legendario intérprete de folklore, el Chaqueño Palavecino, protagonizó un inesperado episodio este fin de semana mientras ofrecía su show en el icónico Festival de Jesús María. Durante su actuación, y ante una multitud que llenaba el predio, el cantante sufrió una caída sobre el escenario, lo que generó momentos de incertidumbre entre los asistentes.

Sin embargo, y fiel a su estilo, el Chaqueño demostró su temple y su compromiso con el público. Sin mayores inconvenientes físicos, se incorporó rápidamente y continuó su espectáculo con la energía y calidez que lo caracterizan. El incidente fue registrado en video por varios espectadores y no tardó en circular por redes sociales, donde los fanáticos no dejaron de expresar su admiración. “Un verdadero artista, no importa lo que pase, siempre sigue adelante”, comentó uno de sus seguidores.

El Festival de Jesús María, reconocido como uno de los principales encuentros del folklore en Argentina, sumó así otro capítulo memorable. Una prueba más de que el Chaqueño Palavecino sigue siendo un referente indiscutido, con una conexión única e inquebrantable con su público.

Furor en el folklore por lo que compartieron Jorge Rojas y el Chaqueño Palavecino: "Disfruten"

Jorge Rojas y el Chaqueño Palavecino compartieron en sus redes una inesperada colaboración que rápidamente se llenó de mensajes de cariño y elogios por parte de los fanáticos del folklore. "Para que disfruten este momento junto al Chaqueño, tanto como lo hicimos nosotros", escribió el exintegrante de Los Nocheros en la publicación conjunta en sus redes sociales.

Rojas y Palavecino son dos de los mayores referentes del folklore a nivel nacional con una trayectoria verdaderamente envidiable y muy queridos por el público del género. Un claro ejemplo de estos fue el Movistar Arena repleto que el músico salteño realizó a fines del 2024 para celebrar sus 40 años en la música.

Y en las últimas horas estas dos verdaderas leyendas del folklore argentino le dieron una alegría a sus millones de fanáticos: lanzaron Zamba y Chacarera, un registro en vivo de tres canciones que hicieron juntos en el Teatro Gran Rex en octubre del 2024. Don Amancio, La de Rojitas y La Cuenta son los temas que forman parte del lanzamiento en vivo que hicieron Jorge Rojas y el Chaqueño Palavecino.

"Zamba y Chacarera, Así las pide el bailarín en mi pago, así se las regalamos a ustedes para que disfruten este momento junto al Chaqueño, tanto como lo hicimos nosotros!!! Hoy queremos compartirles estas canciones que grabamos en vivo y que ya están en todas las plataformas para que las guarden en sus listas, las bailen y las canten si así lo desean!!!", escribió Rojas en su cuenta de Instagram, feliz por el estreno.