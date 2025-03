Murieron los jeans tiro bajo: estos modelos van a ser tendencia este invierno 2025.

Los jeans tiro bajo ya no se van a usar este invierno 2025, y en vez de eso, otro tipo de jeans los va a reemplazar. Los jeans tiro bajo fueron tendencia en 2022 y, desde entonces, parecía que no iban a irse. Estos jeans, que se popularizaron en la década del 2000, habían vuelto a ser furor, pero todo indica que este año ya no serán protagonistas.

Los jeans tiro bajo son ideales para remarcar las curvas, pero muchas mujeres se sienten incómodas al usarlo y prefieren el tiro medio o alto. Este 2025, los jeans tiro bajo casi ya no se van a ver, según las tendencias que estuvieron circulando durante las últimas semanas tras los desfiles de la Fashion Week, que se celebraron en varios países del mundo.

Los jeans que van a desplazar al tiro bajo este 2025

Baggy jeans

Los baggy jeans van a estar muy en tendencia este 2025. Se trata de esos jeans que son muy amplios en la zona de las piernas y bien ajustados en la zona de la cintura. Son ideales para aquellas que priorizan la comodidad y que quieren conseguir un look urbano, descontracturado y casual.

Jeans invierno 2025.

Jeans tiro alto, rectos y al cuerpo

Un modelo que se va estar usando este 2025 son los jeans tiro alto, rectos y al cuerpo, como los jean mom, pero en vez de tan sueltos, más ajustados a las piernas. Preferentemente, por la altura de los tobillos o apenas más abajo, de modo que se luzcan bien los zapatos al llevarlos puestos.

Jeans invierno 2025.

Jeans tiro medio por la altura de los tobillos

Este tipo de jeans se usan justo por debajo del ombligo, ni demasiado arriba ni demasiado abajo. El corte que dominará el 2025 es el jean por la altura de los tobillos, una reversión del skinny jean (jean achupinado, pegado a la pierna). Es apenas un poco más suelto, pero no tanto, lo suficiente como para estilizar las piernas y proporcionar una figura estilizada. Además, van a la altura de los tobillos, algunos con flecos en los extremos.

Jeans invierno 2025.

El otro pantalón que va a ser tendencia este otoño-invierno 2025

En temporadas anteriores de otoño-invierno, los pantalones de jean, así como los pantalones engomados, eran los que dominaban el podio de los más elegidos. Sin embargo, según los expertos de la moda esta vez un pantalón de otro tipo de tela será el más elegido, tanto en hombres como en mujeres. Además, se va a usar en sus formas tiro bajo, tiro medio y tiro alto.

Se trata del pantalón de corderoy, un clásico, conocido por su suavidad, su textura a rayas y por lo abrigados que resultan. Este otoño-invierno, los pantalones de corderoy se van a usar en muchos tonos: negro, azul marino, bordó, marrón, beige, naranja y hasta verde oliva. Además, podés combinarlos con suéters, camperas de cuero, tapados, poleras de lana y mucho más. Son ideales para levantar cualquier look, ya que aportan una cuota de originalidad. Se pueden usar tanto rectos como achupinados, o bien más acampanados.

Por otro lado, lo cierto es que en las últimas semanas otro pantalón estuvo ocupando su lugar. Se trata de pantalones de tela de jean pero con diseños mucho más elocuentes y originales. Estos jeans tienen estampados de cowboy o animal print y se posicionan como una opción mucho más arriesgada y atrevida, ideal para las que no tienen miedo de salir de lo clásico.

Son perfectos para combinar con remeras, camisetas o suéteres de colores neutros, como negro, gris, blanco, beige, marrón, entre muchos otros, aunque también los podés combinar con los colores que van a ser tendencia este invierno, como verde oliva, bordó y azul marino.