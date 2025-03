Como el blazer tradicional, pero más elegante: la prenda que va a ser furor este invierno 2025.

El blazer tradicional es la prenda por excelencia que nunca pasa de moda, pero una nueva prenda va a reemplazarlo este invierno 2025. Esta pieza es usada desde hace muchas décadas, especialmente para ir al trabajo, ya que transmite profesionalismo, seguridad y prolijidad. Es perfecto para combinar tanto con pantalones sastreros, faldas y vestidos como con otras partes de abajo más informales, como jeans.

Desde 2023, el blazer está muy de moda no solamente para looks elegantes, sino también para combinar con piezas más urbanas. Incluso, muchas personas los usan con jeans y zapatillas, para dar un look entre urbano y formal. Sin embargo, este invierno lo va a desplazar una prenda mucho más elegante, estética y funcional.

Se trata del blazer oversize, que también se estuvo viendo años anteriores, pero que resurgirá con aún más fuerza. Se van a estar usando en colores neutros, como negro, gris, blanco, beige y marrón, pero también en otros colores que van a ser tendencia este invierno, como bordó, azul marino y verde oliva. Son muy cómodos, perfectos para cualquier tipo de cuerpo, y proporcionan mucha formalidad y elegancia. Además, los podés usar con un cinturón fino para darle un toque más femenino y resaltar las curvas de la cintura.

Blazer en tendencia para este invierno 2025.

El suéter que va a brillar este invierno 2025

Un suéter en particular va a ser tendencia este invierno 2025. Tras la Fashion Week, las calles de Europa ya manifestaron cuáles van a ser los looks en tendencia para esta nueva temporada otoño-invierno que se acerca, y si querés estar a la moda, te conviene adelantarte e ir consiguiendo estas prendas para armarte un armario cápsula de prendas indispensables.

Los armarios cápsula son una excelente idea si siempre sentís que no tenés nada para ponerte. Se trata de incorporar en el placard ciertas prendas básicas, atemporales, fáciles de combinar con cualquier cosa. Incluir este suéter que va a ser tendencia, en diferentes estilos, colores y texturas, te puede ser de gran ayuda para lograr unos looks increíbles.

Se trata del suéter polera, un básico que ya se vio mucho en 2023. Este tipo de suéteres son ideales para las más friolentas o para las personas que suelen agarrarse dolores de garganta al tener el pecho descubierto. Van a verse mucho las poleras de lana bien al cuerpo, aunque también los suéteres polera oversize con cuellos todavía más grandes y visibles.

Algunos de estos suéteres se pueden conseguir en lana más fina, mientras otros se hacen con lanas más gruesas, perfectos para cuando las temperaturas descienden al máximo. Podés comprarlos ya hechos, o bien aprender a tejer y hacértelos vos misma en los diseños más originales. En cuanto a los colores, lo ideal es siempre tener en neutros: blanco, negro, gris, beige, marrón. Sin embargo, también hay otros colores muy llamativos que van a ser tendencia este otoño-invierno 2025.

Colores que van a brillar este invierno 2025

Este otoño-invierno 2025 trae consigo nuevas tendencias en la moda. Para esta temporada, ya no se usarán los colores vibrantes y llamativos, y en vez de eso, los expertos recomiendan tener en el guardarropas otra paleta de colores. Este cambio tiene que ver con la época del año, ya que a diferencia de en verano y primavera, en otoño e invierno se usan colores mucho más sobrios, elegantes y sofisticados.

Más allá del blanco, gris y negro, que no puede faltar en todas tus prendas para hacer combinaciones seguras, los colores que más se van a usar son el bordó, el verde oliva, el azul marino y los tonos tierra. El bordó, conocido como tono cherry (cereza), ya fue tendencia el verano pasado y se vio especialmente en zapatos de charol, así como en carteras y chaquetas de cuero.

De igual manera, los tonos marrones y beige fueron tendencia y se repetirán nuevamente. Esta paleta es ideal para las personas que prefieren un estilo elegante, minimalista y versatil. El marrón se va a usar sobre todo en chaquetas, sacos de paño y blazers, aunque también en accesorios de cuero como carteras, cinturones y botas. Además, el azul marino va a ser la gran novedad de este otoño-invierno, ideal para quienes buscan llevar un look formal y elegante para ir al trabajo. Este tono se va a usar en blazers, sacos de paño, zapatos, carteras y chalecos de lana.