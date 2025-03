Invierno 2025: qué es la "teoría del rojo inesperado" y cómo usarla para estar a la moda.

La "teoría del rojo inesperado" se viralizó en las redes sociales y se espera que sea tendencia para este invierno 2025. El mundo de la moda cambia a pasos agigantados, y según se estuvo viendo en los desfiles de la Fashion Week que se hicieron en varios países del mundo, este color tan clásico va a estar muy presente en las piezas invernales.

Pero, ¿qué dice la "teoría del rojo inesperado"? Se trata de una nueva tendencia que sugiere que el color rojo, en su tono más vibrante y potente, se puede usar de manera minimalista en pequeños detalles (ya sea en una bufanda, en medias o en algún otro accesorio) para llamar la atención de quien lo mira. Eso sí: la base del outfit deben ser colores neutros, para que se destaque más.

De acuerdo con esta teoría, si ponemos el color rojo en un lugar inesperado (o mismo en una habitación, por ejemplo, agregando un velador o un almohadón rojo) va a destacar y darle un toque único a los looks o a los ambientes. También podés usarlo en prendas que se vean más, por ejemplo, en un suéter, un pantalón o unas medias can can, aunque también queda muy bien en pequeños detalles, como bufandas, pañuelos, medias cortas, gorros o guantes.

"La teoría del rojo inesperado": ejemplos de cómo aplicarla este invierno 2025

Invierno 2025: cómo aplicar la "teoría del rojo inesperado".

Otros colores que van a estar de moda este 2025

Este otoño-invierno 2025 trae consigo nuevas tendencias en la moda. Para esta temporada, ya no se usarán los colores vibrantes y llamativos, y en vez de eso, los expertos recomiendan tener en el guardarropas otra paleta de colores. Este cambio tiene que ver con la época del año, ya que a diferencia de en verano y primavera, en otoño e invierno se usan colores mucho más sobrios, elegantes y sofisticados.

Más allá del blanco, gris y negro, que no puede faltar en todas tus prendas para hacer combinaciones seguras, los colores que más se van a usar son el bordó, el verde oliva, el azul marino y los tonos tierra. El bordó, conocido como tono cherry (cereza), ya fue tendencia el verano pasado y se vio especialmente en zapatos de charol, así como en carteras y chaquetas de cuero.

De igual manera, los tonos marrones y beige fueron tendencia y se repetirán nuevamente. Esta paleta es ideal para las personas que prefieren un estilo elegante, minimalista y versatil. El marrón se va a usar sobre todo en chaquetas, sacos de paño y blazers, aunque también en accesorios de cuero como carteras, cinturones y botas. Además, el azul marino va a ser la gran novedad de este otoño-invierno, ideal para quienes buscan llevar un look formal y elegante para ir al trabajo. Este tono se va a usar en blazers, sacos de paño, zapatos, carteras y chalecos de lana.

Los jeans lisos ya fueron: el pantalón en tendencia para este invierno 2025

Los jeans lisos ya pasaron de moda y un nuevo pantalón va a ser tendencia este otoño-invierno 2025. Si estabas a punto de comprarte un jean nuevo, prestá atención, porque los expertos de la moda ya adelantaron que se impondrán otro tipo de pantalones, que se estuvieron viendo mucho en las calles de Europa durante la Fashion Week.

Los jeans lisos son el básico por excelencia que, sin dudas, no te puede faltar en el placard para hacer combinaciones seguras, simples y minimalistas. Sin embargo, lo cierto es que en las últimas semanas otro pantalón estuvo ocupando su lugar. Se trata de pantalones de tela de jean pero con diseños mucho más elocuentes y originales.

Estos jeans tienen estampados de cowboy o animal print y se posicionan como una opción mucho más arriesgada y atrevida, ideal para las que no tienen miedo de salir de lo clásico. Son perfectos para combinar con remeras, camisetas o suéteres de colores neutros, como negro, gris, blanco, beige, marrón, entre muchos otros, aunque también los podés combinar con los colores que van a ser tendencia este invierno, como verde oliva, bordó y azul marino.