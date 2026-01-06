Cómo se juega la United Cup de tenis en la que participa Argentina: formato y equipos

Cómo se juega la United Cup de tenis en la que participa Argentina

El pasado viernes 2 de enero del 2026 comenzó en Australia la United Cup de tenis, un torneo en el que participa el seleccionado argentino conformado por seis deportistas de nuestro país que sueñan con levantar el trofeo en la cuarta edición del certamen previo al Australian Open. Sebastián Báez (45°), Solana Sierra (66°), Lourdes Carle (128°), Marco Trungelliti (136°), Guido Andreozzi (33°) y Nicola Fossa Huego (110°), son quienes representan la bandera argentina en la competencia. Hasta el momento alcanzaron los cuartos de final por primera vez en la historia y tienen grandes expectativas para lo que viene.

El elenco nacional fue parte del Grupo A donde se impuso por 3 a 0 ante España y no pudo contra Estados Unidos en la segunda jornada perdiendo 2 a 1. Ahora disputará los cuartos contra Suiza, que compartió zona con Francia e Italia. Claro que, para llegar a dicha instancia, los capitaneados por Sebastián Gutiérrez no la tuvieron nada fácil y otros resultados los favorecieron. Cómo se juega esta copa y qué chances tiene Argentina de ser campeón.

Qué es la United Cup de tenis que juega Argentina: formato y cómo se disputa

El certamen comenzó el pasado viernes 2 de enero y se extiende hasta el domingo 11 en las ciudades de Sidney y Perth. Esta edición la conformaron 6 grupos de 3 selecciones de las cuales avanzaron tanto los primeros como los dos mejores segundos para definir a los 8 que jugarán desde cuartos de final. En cuanto a los cruces, se disputan al mejor de tres partidos con dos singles (uno masculino y otro femenino) y un dobles mixto. El seleccionado argentino participó tanto en 2023 como en 2025 sin poder pasar de ronda, lo cual sí consiguió en 2026.

La United Cup tomó el luga r de la ATP Cup que se desarrolló entre 2020 y 2022. Estados Unidos lo ganó por primera vez en 2023, Alemania lo obtuvo en 2024 y nuevamente los estadounidenses se quedaron con la última en 2025. Un detalle no menor es que otorga puntos tanto para el ranking ATP como para el WTA y 11 millones de dólares en premios. Ahora, el combinado nacional se verá las caras con Suiza -que cuenta con el experimentado Stan Wawrinka (157°), Belinda Bencic (11°) y Jakub Paul (74°)- por un lugar en semifinales este miércoles 7 de enero.

Cuándo juega Argentina por la United Cup: hora, TV y cómo ver la serie online

La serie entre el seleccionado nacional y Suiza tendrá lugar este miércoles 7 de enero, cuya transmisión estará a cargo de TyC Sports y su plataforma TyC Sports Play no antes de las 6 de la mañana.

Sebastián Báez, figura de Argentina en la United Cup de tenis

Los grupos de la United Cup 2026

Perth

Grupo A: Argentina , Estados Unidos y España.

, y España. Grupo C: Italia, Francia y Suiza .

. Grupo E: Gran Bretaña, Grecia y Japón.

Sidney

Grupo B: Canadá, Bélgica y China.

y China. Grupo D: Australia , República Checa y Noruega.

, y Noruega. Grupo F: Alemania, Polonia y Países Bajos.

Cuartos de final de la United Cup 2026