Orgullo riojano: Jazmín Ortenzi dirá presente en la qualy del Australian Open 2026

La tenista riojana Jazmín Ortenzi se abre paso en el circuito internacional y comienza el nuevo año con nuevos desafíos, ya que a partir del 12 de enero buscará dar un paso más en su carrera al formar parte del cuadro clasificatorio femenino del Australian Open 2026. La organización del primer Grand Slam de la temporada dio a conocer la lista de ingreso para la qualy, que se disputará en las canchas del tradicional Melbourne Park, donde la argentina intentará ganarse un lugar en el cuadro principal.

Ortenzi, junto a otras tres argentinas, serán parte del cuadro clasificatorio que contará con 128 jugadoras. De esta manera, la tenista riojana afrontará un nuevo desafío en el inicio de la temporada.

Con 24 años, la tenista nacida en Chilecito y actual 222° del ranking WTA, atraviesa un gran presente deportivo y buscará comenzar el 2026 consolidando su evolución, enfrentando el reto que propone el duro suelo australiano.

Durante la última temporada, Ortenzi hizo su debut en una clasificación de Grand Slam en Wimbledon, donde fue superada en la primera ronda por la checa Barbora Palicová por 6-3 y 6-4, en un encuentro de poco más de una hora.

Más allá de la preparación que desde hace varios días viene realizando en Buenos Aires, Ortenzi participó del “Road to Australia”, el torneo de exhibición que se jugó en el Lawn Tenis de Palermo y que sirvió de preparación para la gira oceánica, que tendrá como plato principal el primer Grand Slam de la temporada, en Melbourne.

El certamen se realizó del 16 al 20 de diciembre, siendo televisado por ESPN y Disney+, y Ortenzi resultó subcampeona, tras perder en la final ante Julia Riera por 6-4 y 6-3, en tanto que en semifinales había derrotado a la mexicana Ana Sánchez por 6/3 y 6/0.

Las otras argentinas que disputarán la qualy en Australia son Lourdes Carlé (WTA 152), Julia Riera (WTA 181) y Luisina Giovannini (WTA 225), que tendrá su primer cuadro clasificatorio en un Grand Slam. Por otro lado, la única que ingresó directamente al cuadro principal es Solana Sierra.

En cuanto a la rama masculina estarán Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante en el main draw, mientras que Román Burruchaga, Juan Pablo Ficovich, Alex Barrena, Facundo Díaz Acosta y Marco Trungelliti disputarán la clasificación.

Acerca del Australian Open

El Australian Open es uno de los torneos de tenis más importantes del mundo y forma parte de los cuatro Grand Slam, junto a Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Se disputa cada mes de enero en Melbourne, Australia, y marca oficialmente el inicio de la temporada grande del tenis internacional.

El torneo se juega en las canchas del Melbourne Park y se caracteriza por disputarse sobre superficie dura (cemento), una de las más exigentes físicamente. Las altas temperaturas suelen ser protagonistas, por lo que la resistencia y la adaptación al clima son factores clave para los jugadores.