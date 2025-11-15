El tenis riojano en lo más alto: Jazmín Ortenzi dirá presente en la Billie Jean King Cup con la Selección Argentina

El deporte riojano vuelve a quedar en lo más alto, esta vez representado por la tenista Jazmín Ortenzi. Con tan solo 24 años, la joven oriunda de Chilecito integrará la rama femenina de la Selección Argentina de Tenis YPF, que disputará la competencia más importante a nivel de países: la Billie Jean King Cup, del 14 al 16 de noviembre, en el Córdoba Lawn Tenis Club.

El equipo nacional tendrá un gran desafío ya que enfrentará a Suiza y Eslovaquia en los Play-offs, instancia que otorga un boleto a los Qualifiers 2026, es decir las rondas eliminatorias. El equipo contará con sus cinco mejores tenistas del ranking WTA: Solana Sierra, Lourdes Carlé, Julia Riera, Luisina Giovannini y la riojana Jazmín Ortenzi.

La capitana Mercedes Paz intensificó las prácticas del equipo, haciendo disputar a las jugadoras una gran cantidad de sets para ganar ritmo competitivo. De esta manera, el conjunto argentino ya logró adaptarse a las condiciones en las que disputará la serie desde este viernes hasta el domingo. Además ya se encuentran en la provincia para tener en cuenta factores exógenos como el calor, un factor relevante al desplegarse en la cancha de polvo de ladrillo.

Consciente de la importancia de representar al país en un torneo internacional, la riojana Jazmín Ortenzi señaló a los medios locales: "Volver a estar en la Billie con el equipo significa mucho, me gusta jugar para la Argentina. Este año tuve la chance de ser singlista en Guadalajara y estoy contenta. Con ganas de jugar".

Las representantes nacionales buscarán cerrar el 2025 con el boleto que se mantuvo esquivo durante las últimas cuatro ediciones.

Quienes son "Las Guerreras" que buscarán la gloria

Con garra, impulso y juventud, “Las Guerreras”, como se conoce al equipo argentino de la Billie Jean King Cup, llegan con un plantel equilibrado entre experiencia y proyección.

El conjunto liderado por Mercedes Paz estará integrado por Solana Sierra, que vuelve tras un año al equipo; Lourdes Carlé, actual N°128 del ranking y segunda raqueta nacional; Julia Riera, la jugadora con más presencias en el plantel; y la joven Luisina Giovannini, una de las grandes promesas del tenis argentino.

En ese grupo destaca la riojana Jazmín Ortenzi (24 años, N°216 del mundo), quien atraviesa un momento clave de madurez y consolidación. Oriunda de Chilecito, La Rioja, afrontará su tercera convocatoria consecutiva tras un 2024 en el que brilló ante Brasil y debutó en Wimbledon, confirmando su crecimiento y su papel cada vez más importante dentro del equipo.

El primer partido de los play offs será el próximo viernes, desde las 11 horas, entre Argentina y Eslovaquia. Al otro día, a la misma hora, las eslovacas se enfrentarán a Suiza. La competición se cerrará el domingo, siempre a las 11hs, con la serie entre Argentina y Suiza.