La tenista riojana Jazmín Ortenzi arrasa en el W35 de Brasil con triunfos contundentes en singles y dobles: los detalles

La tenista Jazmín Ortenzi comenzó con una sólida victoria su participación en el Torneo W35 de Sao Paulo, Brasil. En la primera ronda del certamen, la joven riojana de 23 años se impuso con contundencia a la local Luana Plaza por 6/0 y 6/1, resultado que le permitió avanzar a la segunda ronda del torneo que reparte 30 mil dólares en premios y puntos para el ranking WTA.

Ortenzi, tercera preclasificada del cuadro principal, enfrentará en la siguiente instancia a la ganadora del cruce entre las argentinas Josefina Estévez y Marina Bulbarella, ambas provenientes de la etapa clasificatoria.

Además de su participación en singles, la jugadora también compite en el cuadro de dobles junto a la colombiana Paulina Pérez García. En su debut, la dupla venció por 6/2 y 6/1 a las brasileñas Eduarda Lages y Catarina Melleiro, accediendo así a los cuartos de final, donde se medirán ante la chilena Antonia Vergara y la argentina María Florencia Urrutia.

Nueva Ley de Promoción Integral de Juventudes

La Legislatura de La Rioja dio luz verde a la Ley de Promoción Integral de Juventudes, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas dirigidas a los jóvenes de la región. Esta normativa busca ampliar las oportunidades de inclusión y fomentar una mayor participación social, garantizando el acceso a derechos fundamentales. Asimismo, ofrece herramientas para apoyar tanto el crecimiento individual como el colectivo, promoviendo la igualdad en ámbitos como la educación, la cultura, el empleo y el desarrollo comunitario.

La diputada provincial Lourdes Ortíz celebró la aprobación de la ley en sus redes sociales, destacando que esta medida asegura derechos y fomenta la inclusión y participación activa de la juventud riojana, con la intención de construir una sociedad más equitativa y solidaria, donde cada joven pueda materializar sus proyectos de vida.

La funcionaria destacó que la verdadera apuesta es por la integración y la igualdad de oportunidades concretas para construir un mejor mañana para todos. “Las juventudes no representan solo el futuro, son el presente que cambiamos juntos”, afirmó. Con la sanción de esta nueva ley, La Rioja reafirma el compromiso de la gestión del gobernador Ricardo Quintela con los jóvenes, impulsando políticas inclusivas que los reconocen como actores fundamentales y protagonistas activos en el desarrollo social de la provincia.