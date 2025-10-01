Agroindustria y pymes: La Rioja presentó en el Senado el aporte de la provincia al desarrollo económico local

El Senado de la Nación se convirtió este miércoles en sede de un debate productivo con fuerte presencia riojana. Bajo la consigna “Innovación Agropecuaria y Pymes: Primarización o Agroindustria”, la Comisión de Economías Regionales organizó una jornada en la que se analizó el rol de las provincias en el desarrollo productivo y se puso en valor la experiencia de La Rioja.

El encuentro estuvo encabezado por la senadora jujeña Nora Giménez, junto a los legisladores riojanos Fernando Rejal y Florencia López. En ese marco, se entregó un reconocimiento al ex senador Ricardo Guerra, en honor a su trayectoria política y a su aporte al desarrollo económico provincial.

Durante su intervención, el senador Fernando Rejal destacó el papel de las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), un modelo que, según remarcó, permitió a La Rioja impulsar la producción y modernizar sectores estratégicos. “A pesar de las limitaciones seguimos siendo los principales productores de aceituna de mesa y aceite de oliva, los terceros en vino y nueces, y estamos avanzando en cultivos como el ajo”, enumeró durante su presentación.

El legislador también criticó las políticas del Gobierno nacional, al considerar que favorecen las importaciones en detrimento de la producción local. “Si es más barato importar, se resiente el empleo y la generación de mano de obra. Eso no es una decisión económica, es una decisión política”, subrayó.

El debate contó con la participación del ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y del ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño. Ambos especialistas coincidieron en la necesidad de que el país avance hacia un esquema de agroindustria con agregado de valor, en lugar de sostener un modelo primarizado de exportación de materias primas.

En sus exposiciones, remarcaron que las economías regionales y las pymes son las principales generadoras de empleo genuino, por lo que requieren políticas activas de incentivo y planificación de largo plazo. La jornada concluyó con un momento de especial significado para La Rioja: la entrega de un Diploma de Honor al ex senador nacional (MC) Ricardo Guerra, en reconocimiento a su trayectoria política y su compromiso con el desarrollo productivo.

Al recibir la distinción, Guerra expresó: “Es un honor y un orgullo. Este reconocimiento está atravesado por una temática trascendental para mí, que es el desarrollo económico, pero también el desarrollo social”.

El ex legislador advirtió además sobre la orientación actual de la política nacional: “Se está buscando anular al Estado con medidas destructivas y sin sustento. Necesitamos un Estado eficiente, que implemente políticas activas y fomente la inversión en las regiones”.